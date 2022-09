Sénégal: Omar Daf revient sur son passage à Sochaux - " À un moment donné j'ai senti que... "

La belle machine dijonnaise du début de saison s'est enrayée. Battu la semaine dernière par Annecy (0-2) puis à Bastia (0-1), le DFCO devra se relancer à Gaston-Gérard samedi lors de la 8e journée de Ligue 2 face à Sochaux, un club qu'a quitté Omar Daf dans des circonstances un peu douloureuses à l'issue de la saison dernière.

Avant ces retrouvailles, l'entraîneur était invité de 100% DFCO sur France Bleu Bourgnogne, lundi soir.

" C'est un très bon début de saison. Quand on est entraîneur, on est exigeant, on en veut toujours plus. On va continuer à engranger des points et à donner beaucoup de sérénité à cette équipe. On a retrouvé de la solidité, on sait que c'était l'un des points faibles la saison dernière.

On a gagné des matchs face à des prétendants, donc c'est de bon augure pour la suite [... ] Sur les deux derniers matchs, il y a l'enchaînement, contre Metz c'était un vrai combat, on a laissé beaucoup de force, mais ce n'est pas une excuse. Il faut vite se régénérer, récupérer et enclencher une dynamique positive. " déclare le Sénégalais.

Sur le FCSM : " Forcément, on ne quitte pas 25 ans d'une vie comme ça. J'ai tout connu à Sochaux, j'ai été formé là-bas, c'est le club qui 'ma permis de devenir footballeur professionnel, qui m'a fait confiance pour devenir entraîneur au plus haut niveau. C'est un club qui compte pour moi et qui comptera toujours. Mais je suis parti parce que pour pouvoir atteindre des objectifs, il faut qu'on soit tous alignés.

Il y a des raisons qui ont fait que je suis parti. Aujourd'hui je suis à Dijon et je vais tout faire pour aider le DFCO à atteindre ses objectifs. Pour arriver au sommet, c'est un long processus. J'aime la stabilité, les projets, je suis un homme de challenge. On a construit, on était pas loin, mais à un moment donné j'ai senti que je n'aurais pas les moyens nécessaires pour aller plus haut.

Raison pour laquelle, pour le bien du club, on a pris cette décision d'arrêter et de passer sur un autre projet [... ] Je n'ai que des bons souvenirs et que des amis à Sochaux. J'ai fait mon travail pendant trois ans, j'ai essayé de ramener le club le plus haut possible, ça s'est joué à pas grand chose. " a indiqué l'ancien défenseur.