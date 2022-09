Sénégal: Compagnonnage avec Bby - Des socialistes réclament plus de considération du Ps au sein de la coalition

Le mouvement Actions pour la défense des intérêts des socialistes (Adis)exige "une meilleure considération du Parti socialiste" (Ps) au sein de la coalition de la majorité présidentielle.

Des responsables du Parti socialiste (Ps), réunis autour du mouvement Actions pour la défense des intérêts des socialistes (Adis), ont fait face à la presse, hier lundi, pour exiger "plus de considération de leur formation politique au sein de la coalition "Benno Bokk Yaakaar". Ils ont laissé entendre que le Ps n'a jamais occupé sa " vraie place " au sein de la coalition de la majorité présidentielle. "Force est de constater qu'une évaluation objective et séquentielle de ce compagnonnage démontre un Ps affaibli et marginalisé après chaque victoire électorale pour laquelle il a consenti énormément d'efforts et de sacrifices ", a déclaré Amadou Gallo Diao, porte-parole du jour,membre du Bureau politique du Ps et Secrétaire national adjoint chargé des Tic. À l'en croire, aujourd'hui, leur parti a totalement perdu sa force politique dans la structure du pouvoir" à cause des coups bas et l'absence de générosité et de sincérité de (leurs) alliés de l'Apr ".

À la lecture de la configuration actuelle du nombre de députés obtenu à l'issue des élections législatives du 31 juillet dernier, le Parti socialiste a toutes les cartes en main "pour se faire respecter et réclamer ce qui lui revient de droit et de façon légitime", affirme M. Diao. Estimant que leurscinq députés valent plus que les 77 de Bby dans les rapports de force entre les différentes coalitions, Adis exige un Ps fort et conquérant dans ladite coalition. Mieux, ses membres invitent leurs responsables socialistes occupant les postes de Ministre et de Pca "d'avoir la dignité, le courage, la générosité et la solidarité militante de céder la place à la jeune génération techniquement compétente et politiquement engagée au service de la coalition ".

Poursuivant sa déclaration, le porte-paroledu jour formule ses exigences concernant les nouvelles responsabilités ministérielles qui seront attribuées au Ps dans le futur Gouvernement. "La justice sociale exige que les responsables socialistes à la base, qui ont largement gagné toutes les élections locales de janvier 2022, puis les législatives de juillet dernier, soient responsabilisés d'abord, ensuite les jeunes et les cadres socialistes qui ont contribué à toutes les élections de Bby", dit Amadou Gallo Diao.