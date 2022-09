Afrique: Football - CHAN - " J'ai besoin d'Orange Pro League pour renforcer mes lignes ", déclare Roro Rakotondrabe

interview

Le feuilleton CHAN reprend pour Roro Rakotondrabe qui a déjà l'œil sur cette phase finale en Algérie. Une mission qui lui tient à cœur et qu'il entend peaufiner. Récit.

Midi: Vous avez réussi à qualifier les Barea pour Algérie 2023. Estimez-vous avoir le groupe capable de défendre honorablement les couleurs de Madagascar ?

Roro Rakotondrabe : " Nous avons réussi l'essentiel mais le travail n'est pas fait pour autant car il faut impérativement monter d'un cran pour espérer faire jeu égal avec le Maroc, le grand favori de cette CHAN 2023. "

Midi :Quand vous dîtes monter d'un cran, cela signifie-t-il un grand chamboulement en vue ?

R.R.: " Pas forcément mais il va falloir renforcer nos lignes en recrutant d'autres éléments. D'ailleurs et sur le sujet, j'ai besoin d'Orange Pro League pour qu'il commence la compétition plus tôt pour me permettre de ratisser large et dans tous les compartiments du jeu ".

Midi : Mais vous ne pensez pas que vous avez déjà une ligne arrière solide et qu'en pointe, vous avez déjà Tsilavina Drogba ?

R.R.: " Tsilavina Drogba est en pourparlers avancés avec l'équipe algérienne de la JS Kabylie. Cela veut dire qu'il ne faut plus trop compter sur lui. En clair, il va falloir trouver des attaquants même si Carlos, Tendry, Rinjala et Rakoul sont en grande forme. Je peux en dire autant sur les défenseurs mais à la lumière du dernier quart d'heure contre le Botswana, Dadafara, Tantely et Datsiry étaient fatigués. Il faudrait donc améliorer, et c'est valable pour tout le monde, la condition physique des joueurs "

Midi : Comment comptez-vous faire puisque vous avez déjà un préparateur physique ?

R.R : "C'est vrai mais dans le haut niveau, il faut un plus pour gérer tout cela. D'ailleurs je pense que j'aurais aimé bénéficier d'un stage de deux à trois semaines dans un club professionnel comme l'a fait Tipe Randriambololona à Montpellier à l'époque. C'est très important dans la gestion d'un effectif. Aussi j'en appelle à tout le monde pour m'offrir cette opportunité. Et quand je dis tout le monde, je pense à l'UFICASM qui a des entrées chez les pros ou même Faneva Ima que je connais très bien quand j'étais entraîneur des U20 Analamanga. Enfin, c'est un vœu comme un autre mais dans le but d'apporter un plus au groupe " .