Madagascar: Vacances en septembre - La saison n'est pas encore terminée pour Mahajanga

Le grand rush est passé. Dans les plus grandes destinations lors des vacances scolaires, les vacanciers se font plus rares, sans toutefois avoir déserté les sites les plus prisés. Cette saison, Mahajanga a été parmi les destinations où les vacanciers se sont rués. En effet, en dépit de la dégradation d'une partie de l'axe RN4, l'état de la route est jugé moins " grave " que celui de l'axe RN2, en état de dégradation avancée. Ainsi, la saison a été plus que fructueuse pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration dans la capitale du Boeny.

En ce début du mois de septembre, la saison n'est pas encore complètement terminée pour la ville de Mahajanga si l'on en juge par la présence de vacanciers qui ne font pas partie des juilletistes ni des aoûtiens. En septembre, les plages du Grand pavois et du village touristique n'affichent certes plus la même fréquentation qu'il y a un mois, et celle d'Antsanitia est quasiment déserte.

Il n'en demeure pas moins que des visiteurs continuent d'arriver. Sans parler de " vague " de vacanciers, les professionnels du secteur touristique s'en réjouissent. Ces derniers clients de la saison sont en grande partie des couples, des groupes d'amis ou des familles sans enfant en bas âge.

Les partisans des vacances en septembre savourent le moment. N'ayant pas eu beaucoup de mal à trouver un hébergement à la hauteur de leur budget, ils se sentent également plus tranquilles sur la plage. Aux vacanciers de la fin de saison, s'ajoutent les missionnaires issus de divers horizons. Les uns comme les autres font le bonheur de ceux qui font tout pour tirer le meilleur parti de la saison 2022 après les deux saisons précédentes, catastrophiques.