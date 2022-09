Afrique: Nation Branding - Madagascar parmi les pays africains les plus influents

Après le titre de champion de l'industrialisation décerné par l'ONUDI au président de la République Andry Rajoelina, cette fois-ci, c'est le pays qui vient d'être cité dans un classement international.Le cabinet britannique Brand Finance spécialisé dans l'analyse des valeurs des marques vient de publier son rapport Soft Power Index où Madagascar figure dans le top 10 des pays africains les plus influents.

Le Soft Power est une étude publiée annuellement sur la base d'une série d'enquêtes réalisées auprès de décideurs économiques et d'institutions publiques nationales et internationales ainsi que des entreprises et autres organisations internationales. Au même titre que l'Algérie, la Tunisie et le Ghana, Madagascar est considéré comme un pays qui pourrait afficher des progrès intéressants dans le court terme. Ce classement renforce en tout cas l'image de Madagascar au niveau de la communauté internationale quant on sait que le concept Soft Power est considéré comme la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens, autres que la force ou toute autre contrainte.

Voici le classement des pays africains les plus influents : 1 : Egypte (31e mondial) 2 : Afrique du Sud (34e mondial) 3 : Maroc (46e mondial), 3 : Nigeria (69e mondial), 4 : Maurice (71e mondial), 5 : Rwanda (74e mondial), 6 : Algérie (75e mondial), 7 : Tunisie (76e mondial) 8 : Ghana (86e mondial) 9 : Madagascar (94e mondial, première apparition dans le classement. Ces résultats démontrent, en tout cas, que les pays africains sont plus influents que dans un passé récent. Selon l'agence Ecofin, " en 2021, le premier pays africain, l'Egypte, était classé 34e. Dans le classement de 2020, la première nation africaine, l'Afrique du Sud, était 36e. Visiblement, les pays africains gagnent en influence. Les 4 pays aux soft power les plus influents du continent ont progressé ces trois dernières années, même si jusque-là, aucune nation africaine n'a intégré le top 20 mondial ".