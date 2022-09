Madagascar: Balita Jaaly Marvin - Retour aux sources

De passage dans la Grande île, Balita Marvin passe la majeure partie de son temps sur scène. Si la plupart de ses prestations consiste à honorer ses frères d'art en les accompagnant, il sera sur le devant cette fois pour un cabaret. Le chanteur retrouvera les noctambules au Karibotel Twenty six, vendredi. Le temps d'une soirée, il fera découvrir à nouveau son univers musical coloré et éclectique. Et cette soirée s'avère prometteuse si l'on se fie à l'affiche. En effet, l'artiste sera entouré des siens. Teddy Prezeau, Doubl'e´nn et Marion apporteront leur touche.

Entre le rap et le Rnb, les mélomanes seront servis. En " special guest ", l'illustre Olombelo Ricky. Le maître du " manala azy " sera de la partie. Soit en famille et entre amis, la scène sera à tous. Fort de plusieurs albums à son actif, l'interprète de " Te " constituera son répertoire avec les incontournables comme " Hira n'tsara ", " Boky Ngenjy ", " Anjely izy fa mainty ".

Pour rappel, Balita Marvin a fait ses débuts ici à Madagascar. Aujourd'hui installé en outre-mer, il revient de temps à autre en apportant toujours de nouvelles choses. Son idée vient surtout de sa soif de revoir et de faire revivre l'atmosphère de sa musique pour faire voyager son public et les consommateurs de produits artistiques à Madagascar. Balita Marvin a su coudre et rallier plusieurs genres, en voguant sur des styles qui font dorénavant sa signature.