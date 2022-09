Afrique: Centre socio-éducatif Avana - Un bilan positif après un an de métier au service des enfants en difficulté d'apprentissage

Les initiateurs du Centre socio-éducatif Avana sont fiers. Après d'intenses efforts dans cette aventure dont le principal objectif est de venir en aide aux enfants et adolescents qui rencontrent des difficultés d'apprentissage, le bilan est plutôt positif. L'un des objectifs fondamentaux de ce centre réside dans l'autonomisation et la professionnalisation des adolescents ayant de légers handicaps.

Efficacité:

Le cas du jeune Tahina, un dyslexique figurant parmi les adolescents formés au sein du centre en dit long sur l'efficacité des formations dispensées par les éducateurs spécialisés du centre. Au début, Tahina était très fermé et n'était pratiquement pas réceptif. Maintenant, il est devenu sociable, autonome et participe activement aux activités du groupe. Une évolution comportementale positive et encourageante est également constatée auprès de la vingtaine d'adolescents formés et suivis au sein du centre.

Ce sont notamment des enfants ayant des handicaps légers et même des autistes, qui retrouvent petit-à-petit une autonomie et une faculté de compréhension. " À terme, notre objectif est de rendre chaque enfant et adolescent capable d'exercer des activités professionnelles ", explique Ravaka Andrianambinintsoa, première responsable du centre socio-éducatif Avana qui dispose de six éducateurs spécialisés pour encadrer chaque élève.

" Ce sont des éducateurs particulièrement compétents en la matière puisqu'ils ont suivi eux-mêmes des formations auprès de l'Institut Supérieur du Travail Social (ISTS) et sont certifiés après des Formations Professionnalisantes en Travail Social et Développement (FPTSD) ", selon toujours Ravaka Andrianambinintsoa.

Trois objectifs

Dans sa démarche d'autonomisation de ces adolescents, le centre socio-éducatif Avana se fixe trois objectifs. Le premier est purement pédagogique car il s'agit avant tout de rétablir la confiance en soi des adolescents. Ensuite, l'élève bénéficie d'assistances spécifiques afin qu'il puisse devenir autonome et pratiquer convenablement l'écriture, la dictée, la rédaction et les mathématiques.

Le troisième objectif est de parvenir à l'épanouissement de l'enfant à travers des activités scolaires et des dessins de l'ergothérapie. eaucoup d'efforts sont également initiés par le centre pour former les adolescents dans le domaine de l'informatique. Le tout dans un esprit d'abnégation et de dévotion. " Sans l'amour de notre métier et l'amour pour ces adolescents, on n'obtiendrait pas d'aussi bons résultats ", affirme l'équipe du centre plus que jamais déterminée à entrer dans sa deuxième année pour un bilan encore plus positif.