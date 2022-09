Afrique: Football - Compétitions africaines - Départ d'Elgeco Plus hier pour le Cameroun

Les compétitions se suivent et ne se ressemblent pas au football malgache. Sitôt les qualifications pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) achevées, tous les joueurs ont rejoint leurs clubs et surtout ceux qui préparent les échéances continentales.

La formation d'Elgeco Plus a quitté le pays, hier après-midi, en destination du Cameroun. Les protégés de Jimmy Radafison affronteront l'équipe du PWD of Bamenda du Cameroun au Stade Kouekong de Bafoussam pour ce premier tour des préliminaires de la Coupe de la CAF, ce samedi 10 septembre 2022. Pour cette joute aller, l'équipe vainqueur de la Coupe de Madagascar a décidé de faire appel à trois joueurs de renfort à savoir Feno et Rojo de l'Ajesaia et Domy de A. Dato FC. Lors du match de préparation, Elgeco Plus a battu la sélection CHAN par 4 buts à 1.

5 renforts:

L'autre équipe du Centre de Formation de Football Andoharanofotsy (CFFA) continue la préparation avant de recevoir à domicile ce dimanche 11 septembre au Stade de Mahamasina. Les protégés de Titi Rasoanaivo seront étoffés par d'autres joueurs expérimentés pour ce début de la campagne africaine. Il s'agit du gardien, Joma (Jet Kintana), le défenseur, Rado (Ex Jet Mada), des attaquants, Gildas (Ex Fosa Juniors), Ando Ramaody (Ajesaia) et de Rija Rasoanaivo (Disciples FC). Les champions de Madagascar accueilleront le Royal Léopard FC d'Eswatini.

Ces joueurs ont été présentés, hier, sur le terrain annexe du Stade de Mahamasina. Le président du club, CFFA, Henintsoa Rakotoarimanana a appelé les supporters à venir en masse dimanche. " L'adversaire n'est pas à sous-estimer. Royal Léopard FC a disputé la Ligue des Champions l'année dernière mais a été éliminé avant d'être repêché pour la Coupe de la CAF. L'équipe arrive à se qualifier pour la phase de groupe ", a fait savoir Titi Rasoanaivo.