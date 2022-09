Afrique: 42eme Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique - Le Nigéria va abriter l'événement en mai 2023

Le Nigeria va accueillir la 42ème Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique à Abuja au mois de mai 2023. Cela fait suite à la signature de l'accord d'accueil en juillet entre Shelter Afrique et le gouvernement fédéral du Nigéria à Victoria Falls, Zimbabwe pendant la 41ème AGA.

Le Nigéria abritera la 42e Aga de Shelter Afrique. L'événement prévu pour avoir lieu en mai 2023 devrait, selon un communiqué de presse, couvrir un symposium annuel, une table ronde ministérielle, la 42ème assemblée générale annuelle et quelques activités commerciales liées dans le cadre des procédures.

Le communiqué rapporte que l'accord a été signé par le Ministre d'Etat Hon. Umar Ibrahim El-Yakub au nom du gouvernement du Nigeria et Shelter Afrique Ag. Kingsley Muwowo et témoigné par le Président du Bureau de l'AGA de Shelter Afrique et le Ministre zimbabwéen du logement national et des équipements sociaux, Hon. Daniel Garwe, la Secrétaire de la Société de Shelter Afrique, Mme Juliette Kavuruganda, et d'autres fonctionnaires supérieurs du gouvernement.

Les ministres du logement de 44 pays membres, les acteurs du secteur du logement des secteurs public et privé et d'autres entités gouvernementales et non gouvernementales devraient y participer.

S'exprimant sur l'état de préparation du pays, M. El-Yakub a félicité Shelter Afrique pour avoir choisi le Nigeria pour accueillir son AGA une deuxième fois, ajoutant que le gouvernement était heureux de l'investissement de Shelter Afrique dans le pays.

"Le Nigeria est heureux d'être le prochain hôte de l'Assemblée générale annuelle. Nous apprécions la façon dont les choses bouclent la boucle. Nous avons été l'hôte de la 36e Assemblée générale annuelle en 2016. Nous avons stabilisé le navire et confié l'intendance au Zimbabwe. Le Zimbabwe a maintenant l'occasion de faire de même pour nous. C'est le rôle que nous devons tous jouer pour faire avancer la cause du logement abordable ", a déclaré M. El-Yakub.

"Nous sommes impatients de collaborer avec le président de la 41e assemblée générale annuelle, l'honorable Daniel Garwe, et avec le 2e vice-président, le Rwanda, ainsi qu'avec tous les actionnaires. Notre planification commence maintenant, nous devons poursuivre la tradition d'un excellent accueil, et nous communiquerons prochainement plus d'informations sur la date, les lieux et autres", ajoute-t-il.

Remerciant le gouvernement du Nigeria pour s'être engagé à accueillir la 42ème AGA, M. Muwowo a dit que la signature de l'accord d'accueil était significative en soulignant le rôle de Shelter Afrique en tant que catalyseur dans l'industrie et sa capacité de tirer parti des partenariats, ajoutant que ceci fournit une occasion pour le gouvernement du Nigeria de façonner et de diriger la conversation sur le logement abordable dans la région et à travers le continent.