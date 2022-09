Madagascar: Toliara - Le tournoi de l'Asief clôt sur des points négatifs

Le basket-ball a été le plus critiqué durant la compétition sportive des fonctionnaires organisée à Toliara. Toute l'organisation est à revoir.

Sur les dix-sept disciplines dans lesquelles les fonctionnaires réunis au sein de l'Association interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires (Asief) ont concouru, le basket-ball a été dénoncé par de nombreux participants comme ayant enregistré le plus d'anomalies.

À la demi-finale, section jeunes, de jeudi dernier opposant ceux du SMMC Toamasina et le ministère de la Jeunesse et des sports, une participante vaincue a semé la pagaille au gymnase couvert de Toliara allant jusqu'à casser des infrastructures publiques dont la commande du tableau électronique, la table des arbitres et a même osé frapper un arbitre.

" L'arbitrage en général durant les douze jours de compétition n'a pas été impartial. Il y eut des décisions qui ont créé de véritables combats entre les joueurs, des arbitres ont été tout simplement paresseux... car ne sifflent pas les fautes, et arrêtent les quart-temps à 7mn au lieu de 10mn. J'avais comme l'impression que les arbitres étaient en faveur d'une ou d'équipes en particulier " dénonce Ramanandraisoa, participant.

Au début de la compétition, les cas d'introduction de " mercenaires " dans les équipes ont été dénoncés. Mais les mesures adéquates ont semblé ne pas être appliquées jusqu'à la fin du tournoi. Pour la section femmes, toujours en basket-ball, la division des poules a été très critiquée. D'après les explications de John Andrianarison, président de l'Asief, les mesures concernant les auteurs de la pagaille au gymnase, sont à appliquer par le chef de délégation.

À revoir

" Quant aux questions sur les mercenaires, six entités ont été suspendues dont entre autres la direction régionale du Transport Toliara, la DRAE Ihorombe et l'APMF Tana. Une institution et un autre ministère ont également fait l'objet d'enquêtes. Tout simplement, parce qu'ils ne respectent pas le règlement olympique" a expliqué le président de l'Asief.

Pour les autres disciplines, les VTT ont été très spectaculaires, le Karate-Do également, la pétanque où l'équipe de la commune urbaine d'Antsirabe a battu celle du ministère des Finances DGFAG, 13 à 5 à la finale. L'équipe du ministère de l'Économie et des finances (MEF) en revanche est sacrée championne nationale en Volleyball et l'équipe de la Présidence est vice-championne.

La natation s'est déroulée à l'hôtel Le Récif Annexe, l'athlétisme a drainé du monde dans les rues et le kung-fu a attroupé des curieux au gymnase couvert. Le classement général n'est pas encore disponible pour certaines disciplines. La cérémonie de clôture officielle s'est déroulée samedi dernier en présence des autorités locales.

Près de douze mille personnes ont été annoncées avoir participé ou soutenu des équipes durant les douze jours de compétition à Toliara. Toujours est-il qu'au constat des participants et des observateurs, l'organisation sportive et la logistique ont failli et nécessitent de sérieuses réflexions d'amélioration.