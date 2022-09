Sénégal: Affaire des décès à Kédougou - Le SAMES corse la lutte avec 72h de grève

La grève des médecins se poursuit dans les structures sanitaires du pays. Un nouveau mot d'ordre a été donné hier, mardi 6 septembre au sortir de leur assemblée générale tenue à Kédougou en soutien à leur confrère Dr Léonce Faye arrêté puis mis sous contrôle judiciaire suite à l'affaire Doura Diallo.

Il s'agit de 72 heures de grève renouvelable à compter de ce mercredi. La grève du SAMES concerne toutes les activités cliniques et de coordination ainsi que les actes médico-légaux comme le certificat de genre de mort, les expertises, le certificat pour coups et blessures, l'autopsie, entre autres.

72h de grève renouvelable ! C'est le nouveau mot d'ordre donné par le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (SAMES) qui exhorte ses membres à se retrousser les manches. Dans un communiqué daté du 6 septembre 2022, les camarades de Dr Yéri Camara ont souligné que leur assemblée générale est motivée par la volonté de mener une lutte vigoureuse pour la sauvegarde de la dignité de la profession médicale.

"La mise sous contrôle judiciaire n'est nullement une fin en soi, l'équipe du bloc opératoire du Centre de santé de Kédougou qui a été lavée de tout soupçon par les experts, doit être blanchie totalement par la justice", a renseigné le communiqué. Et de poursuivre : "la détention inexpliquée de ces vaillants agents de santé a perturbé le système de référence et contre référence sanitaire dans cette localité où la communauté souffre depuis plusieurs années d'un accès difficile aux soins curatifs".

En guise de rappel, Dr Léonce Faye, gynécologue a été placé en garde à vue pendant six jours avec son équipe après avoir pratiqué une césarienne de sauvetage qui a coûté la vie à la mère et au bébé. Le procureur qui s'est saisi de l'affaire avait relevé "une négligence" du corps médical et ordonné leurs arrestations. Ils ont ensuite été placés par la suite sous contrôle judiciaire. Le lendemain, le département de la santé a pris son contre-pied.

Le SAMES, dans son communiqué, a dénoncé des "menaces" proférées à l'endroit de Dr Léonce Faye par le mari de feue Doura Diallo après sa libération. " Le procureur a ici un cas patent de menace de mort à travers les médias. Le SAMES tient à rappeler qu'en 2 ans, 3 agents de santé ont été emprisonnés pour des affaires banales dans cette région", a relevé la source.

Face à cette situation et considérant "la volonté manifeste" de causer du tort au système de santé de Kédougou par le parquet ; considérant, la tendance d'emprisonnement "quasi systématique" des agents de santé devant tout accident ou incident survenu à l'hôpital, le SAMES a exigé les garanties d'un "procès rapide juste et équitable" pour l'affaire dite de Kédougou, la prise de dispositions réglementaires instituant la consultation du Ministre de la Santé et de l'Action Sociale ainsi que le président de l'Ordre National des Médecins du Sénégal avant toute audition ou poursuite d'un agent de santé pour ne pas provoquer des décès évitables à cause de décisions jugées selon le SAMES "précipitées" du parquet ; des concertations entre les Ministères de Justice, celui de la Santé et le Haut conseil de la Magistrature. Le SAMES a réitéré sa volonté d'accompagner les populations dans la perpétuelle recherche de solutions aux problèmes sanitaires, avec l'appui des autorités.