Sénégal: Sédhiou - Lutte contre la féminisation de la pauvreté dans la région : Dr Annette Seck N'diaye libère la 1ère cohorte des financements

La présidente de l'Association le "Balafon" de la commune de Marsassoum et présidente du Conseil départemental de Sédhiou est résolument engagée à combattre les trappes de pauvreté qui se dessinent chez les femmes.

Et pour se faire, elle a noué un partenariat avec l'institution mutualiste communautaire d'épargne et de crédit qui leur a octroyé des lignes de financement remboursables sur dix mois. Par cette approche, Dr Annette Seck N'diaye entend accroître la dynamique d'autonomisation des femmes pour leur créer des créneaux porteurs de revenus.

Ce financement sur fonds de crédit revolving des femmes et groupements de femmes de l'Association "Balafon" de la commune de Marsassoum dans l'ouest de Sédhiou fait suite à plusieurs sessions de formations sur la transformation des produits locaux, en vue de leur créer des créneaux porteurs de revenus. C'est le fruit de la vision de leur présidente Dr Annette Seck N'diaye, non moins présidente du Conseil départemental de Sédhiou et Directrice générale de la pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) qui a scellé un partenariat avec l'institution mutualiste communautaire d'épargne et de crédit (IMCEC).

"Je salue la disponibilité et la diligence des responsables de l'institution financière IMCEC dans la mise à disposition de ce financement. Il a été question de lancer le financement de la première cohorte de femmes de la commune de Marsassoum au nombre de 63 bénéficiaires qui vont recevoir une enveloppe d'un peu plus de trois millions remboursables sur dix mois", a déclaré Dr Annette Seck N'diaye.

La palette des bénéficiaires est large avec un schéma équitable de répartition, a-t-elle fait observer. "Ceci va permettre à ces femmes qui ont reçu une formation l'année dernière grâce à l'appui de l'Office national de la formation professionnelle (ONFP) en transformation des céréales, des fruits et légumes, de renforcer leur autonomisation. Nous en avons pris dans tous les groupements d'intérêt économique (GIE). C'est par groupe de dix et chaque reçoit 500.000F CFA", a souligné Dr Annette Seck N'diaye.

Le directeur régional de IMCEC, Bada Thiaw est d'avis que l'autonomisation des femmes passe nécessairement par le financement. "Effectivement, l'autonomisation de la femme passe nécessairement par le financement. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de venir accompagner les femmes de Marsassoum. Nous finançons tous les segments de la population que ce soit les jeunes, les femmes et les commerçants", a-t-il tenu à préciser.

Au nom des bénéficiaires, Awa Fall s'en félicite et encourage à plus d'effort pour baliser la voie à d'autres générations. "Nous sommes très satisfaites et remercions infiniment notre présidente Dr Annette Seck N'diaye pour son accompagnement sans faille et ce, depuis très longtemps. J'invite mes camarades à relever ce défi pour permettre aux jeunes générations d'en bénéficier aussi ", a-t-elle fait savoir. La présidente Dr Annette Seck N'diaye a réitéré son engagement à élargir l'éventail à bien d'autres collectivités territoriales pour circonscrire les trappes de pauvreté dans la région.