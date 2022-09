Sénégal: Saly-Portudal - Amélioration de la culture de l'arachide et création de variétés plus résilientes et productives : des chercheurs de sénégalais et d'ailleurs engagent la réflexion

L'arachide et sa culture sont au centre d'une réflexion depuis hier, mardi 6 septembre, à Saly-Portudal à l'occasion d'une rencontre regroupant plusieurs chercheurs africains et américains.

Cette rencontre est inscrite dans le cadre de la réunion annuelle du programme "Feed the Future Innovation Lab for Peanut". Avec le financement du programme par l'Agence américaine pour le développement, les chercheurs de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), du Centre d'étude régionale pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (Ceraas) et du Centre de recherches agricoles (Cnra) de Bambey ont analysé la diversité génétique de l'arachide à travers le continent.

Des spécialistes venus du Sénégal, d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est ainsi que des partenaires des universités américaines et de Georgia et l'Institut pour la recherche et le développement, travaillent pour le perfectionnement de la culture arachidière. En ce sens, au bout de quatre ans, des masters et des thèses de doctorats ont été retenus pour l'amélioration de la culture de l'arachide.

Beaucoup de problèmes de semences ont été relevés dans la culture de l'arachide. A cause des changements climatiques, il a été suggéré la création de variétés résilientes. Au vu des pluies de cette année, se pose la nécessité de trouver des variétés plus résilientes pour mieux produire et surtout les périodes de sécheresse, selon les spécialistes. A les en croire, les maladies foliaires sont à prendre en compte avec la forte pluviométrie. Par conséquent, des variétés d'arachide résistantes aux maladies filières sont à promouvoir au Sénégal.

Chercheur au Ceraas de Thiès, Daniel Fonseca soutient que "la fane d'arachide est aussi importante que la graine. Ainsi, il est bon de travailler à améliorer la qualité de la fane d'arachide et de la graine, les aspects nutritionnels, la teneur en aflatoxine, d'un point génétique et d'un point de vue agronomique". Mamadou Thiam de l'Organisation des professionnels des semences a remercié l'Isra gérant la portion de la recherche très importante pour mettre à disposition des variétés plus performantes et plus résilientes.

Cette amélioration positive de la production de la recherche booste la productivité et les rendements dans un contexte de dérèglement climatique avec la baisse des jours de pluie. L'Isra s'investit pour développer des technologies, des variétés résilientes capables de s'adapter aux changements climatiques et de contrecarrer la hausse du taux l'aflatoxine pouvant avoir des effets sur les animaux et les humains et favoriser l'exportation avec un respect des normes.