Congo-Kinshasa: Manifestations Anti-MONUSCO/Goma - La dynamique des citoyens conscients dénoncent l'absence des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes

Au cours d'un point de presse tenu en ville de Goma ce samedi 3 septembre 2022 après différentes manifestations Anti-monusco ayant coûté la vie à 42 personnes, plus de 70 blessés et une dizaine de personnes arrêtées, la dynamique des citoyens conscients déplore l'usage de la force excessive par les casques bleus de la Monusco et dénoncent l'absence des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes.

A en croire Jimmy Nziali, président du mouvement citoyen génération positive, la dynamique des citoyens conscients provenant de différents mouvements citoyens et groupes de pression regrette certains actes de vandalisme qui ont conduit à la violence jusqu'à la perte en vies humaines dont les enquêtes doivent être poursuivies afin que les auteurs soient connus.

"En dépit de ces énormes pertes qu'a subies la RDC, les mouvements citoyens et groupes de pression de la province du Nord-Kivu dénoncent l'absence des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes qui appartiennent à une mission de l'ONU devenue indésirable suite à son incapacité d'assurer sa mission de sécurisation de la population civile. Nous exigeons au même moment que les poursuites judiciaires soient entamées afin que ces actes barbares ne restent pas impunis qu'ils soient du côté des forces onusiennes où de ceux qui ont infiltrés les manifestations citoyennes pacifiques doivent être entendus, jugés et condamnés", déclarent les mouvements citoyens et groupes de pression de la province du Nord-Kivu.

Par ailleurs, une pétition a été lancée dans les villes et territoires de la province du Nord-Kivu par la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression afin que la force onusienne dégage le plus vite possible sur le sol congolais.

Et de poursuivre : " La nécessité d'accélérer le processus du retrait total de la Monusco sur le territoire national et demande la saisine de la cour pénale internationale afin d'y déférer tous les présumés auteurs des massacres de Beni-Irumu-Mambasa qui sont sous sanction du conseil de sécurité de l'ONU mais aussi exiger au président de la République et à l'assemblée nationale la fin de l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri.

A cette occasion, nous informons l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à ce jour, depuis le lancement de ladite pétition, nous avons recueilli 28 527 et la collecte des signatures poursuit son bonhomme de chemin. En dépit du retrait de la Monusco qui serait effectif de la ville de Butembo, notre objectif final reste son retrait immédiat et total sur le sol congolais. Nous encourageons les populations du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri de continuer à signer ladite pétition car nous savons que plus l'adhésion est plus grande, plus la pression contre les politiques qui hésitent de prendre les bonnes décisions sera forte ".