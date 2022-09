Congo-Kinshasa: La plateforme "Mbonda" lance des signaux forts pour les prochaines élections

Réunis dans une plénière sur le partage et la signature de la lettre ouverte adressée aux institutions de la République Démocratique du Congo, le coordonnateur de la plate-forme politique "Mbonda", Jerry Lubala et ses acolytes, se disent prêts à combattre jusqu'à la dernière énergie toute forme de mégestion et gouvernance hasardeuse du régime actuel ainsi que des tentatives du glissement des prochaines échéances électorales qui, en principe, devront se tenir en 2023, dans le délai constitutionnel. C'était le lundi 5 septembre au cours d'un échange patriotique, organisé par ladite plate-forme politique qui prône le changement, à l'hôtel Malebo, situé dans la commune de Kintambo.

Devant les chevaliers de la plume et du micro, la plateforme "Mbonda" qui regroupe en son sein les dynamiques politiques, mouvements citoyens de l'opposition, et la société civile, chapeauté par Jerry Lubala, a lancé les signaux forts pour les prochaines élections sur le biais d'une lettre ouverte adressée aux institutions de la République Démocratique du Congo dont elle a été partagée et signée par les composants de cette plate-forme politique.

En se référent à ladite lettre, la plateforme "Mbonda" constate que : "l'espoir du changement et de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes n'étant plus permis avec ce régime dont les acteurs sont avant tout préoccupés par leurs ventres d'abord, la plateforme "Mbonda" a tenu à vous convier à cet échange patriotique pour vous annoncer que le peuple Congolais ne va jamais participer à des élections jouées d'avance grâce à une loi électorale taillée sur mesure, un bureau de la CENI composé uniquement par les "mopaps" à la solde de l'Union sacrée, et une Cour constitutionnelle truandée par le Président de la République lui-même", a-t-elle fait savoir la lettre.

La plate-forme "Mbonda", prévoit d'affronter la rue pour barrer la route à toute forme de mauvaise gouvernance et aux différentes tentatives du glissement : "Nous avons senti l'obligation de fédérer à nouveau nos énergies en nous portant au secours de notre peuple en danger à travers cette méga plateforme que nous avons opportunément baptisé "Mbonda".

Dans les jours qui viennent, la rue va devenir la nouvelle demeure du peuple, au point que même les chars de combat ne sauront pas nous en déloger. Nous vous annoncerons incessamment par voie du communiqué de presse, les programmes de manifestations apocalyptiques qui seront organisées de manière simultanées, à travers toute la République pour arrêter net les outrances d'un pouvoir dont plus personne ne veut à l'interne comme à l'externe", a déclaré Jerry Lubala.

Par ailleurs, Il y a lieu de signaler que la plate-forme politique du changement dénommée "Mbonda ", une dynamique qui regroupe en son sein les forces politiques, les mouvements citoyens et les forces vives de la société civile ainsi que celles de l'opposition, vise à réveiller et alerter la population sur le climat politique, économique et social de la RDC dont la bonne gouvernance et le respect de la dignité humaine s'inscrivent sur sa vision. Elle veille également au bon déroulement des élections transparentes dans un climat sain.