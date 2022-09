Congo-Kinshasa: Agents et cadres de la CENI en Journée info-sensibilisation sur les outils Genre et Inclusion de la CENI

Les agents et cadres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ont participé à la Journée info-sensibilisation sur les outils Genre et Inclusion de la CENI. Didi Manara, 2ème Vice-président de la CENI au nom du Président Denis Kadima, a ouvert cette Journée info-sensibilisation sur les outils Genre et Inclusion de la CENI, dans la salle Abbé Apollinaire Malumalu, au siège de la Centrale électorale, en présence de Mme Joséphine Ngalula, membre de la plénière et spécialiste des questions de genre.

Lors de cette activité, le deuxième vice-président de la CENI a laissé entendre que la RDC connait un retard très important par rapport à l'inclusion. "Une catégorie de la population notamment les femmes et les personnes vivant avec handicap sont sous représentées dans les institutions. Alors, il faut faire quelque chose, voilà pourquoi le nouveau leadership managérial incarné par le Président Denis Kadima a voulu propulser et imprimer un autre élan par rapport à cette question ", fait-il savoir.

Pour lui, il est important d'avoir une politique genre qui est écrite et adoptée, en commençant par la CENI, mais également au niveau des autres institutions du pays. " Au-delà de la politique Genre, il nous faut des stratégies de mise en œuvre pour aboutir à un plan bien spécifique. Voilà pourquoi au courant de cette journée, nous souhaitons vivement que vous puissiez donner vos impressions, contribuer par vos opinions pour que nous puissions enrichir ces outils de travail que la CENI va mettre en place à cette occasion ", dit-il.

Bien avant le speech du représentant de Denis Kadima, Mme Joséphine Ngalula avait dévoilé l'objectif de ces travaux. La journée info-sensibilisation sur les outils Genre et Inclusion de la CENI sera axée autour des échanges sur le contenu des mécanismes liés à la politique et la stratégie Genre et Inclusion ainsi que leur plan de mise en œuvre.

La démarche consiste à recueillir vos avis et considérations pour les éventuels amendements avant la validation finale de ces outils par l'Assemblée plénière de la CENI ". De son côté, Désiré Molekela, Directeur de sensibilisation, a présenté outre l'agenda, les objectifs et les résultats attendus ainsi que les questions logistiques et administratives.

Il convient d'indiquer que les grandes lignes qui sous-tendent la politique Genre de la CENI sont contenues dans un ensemble de 7 points : le contexte et justification, l'analyse situationnelle, les défis de la politique Genre, le cadre stratégique d'orientation, les objectifs de la politique Genre et Inclusion, les principes directeurs et l'approche participative et interactive.