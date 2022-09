Sénégal: Association des compagnies aériennes africaines - La 54ème assemblée générale prévue en décembre prochain à Dakar

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal, Alioune Sarr, a rencontré le secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines (Afraa), Abderahmane Berthé, et le directeur général d'Air Sénégal, Alioune Badara Fall.

Selon un communiqué de presse, cette rencontre se tient en prévision de l'accueil par le Sénégal, de la 54ème Assemblée générale annuelle (Aga) et du Sommet de l'Afraa en décembre 2022. La même source signale que la 54ème Aga de l'Afraa se tiendra sous le haut patronage du Chef de l'Etat de la République du Sénégal du 11 au 13 décembre 2022 au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), suite à l'aimable invitation d'Air Sénégal.

Au cours de la visite, renseigne le communiqué, M. Berthé, M. Sarr et M. Fall ont discuté de l'état de l'industrie aérienne dans le pays, des priorités et des plans pour le développement du secteur, des initiatives de l'Afraa pour aborder la durabilité du transport aérien en Afrique et des jalons pour l'organisation de l'Aga de l'Afraa.

"L'Afraa est heureuse de réunir les principaux dirigeants de l'industrie du transport aérien du monde entier pour l'Assemblée en format physique au Sénégal. Les délibérations de l'Assemblée de cette année se concentreront sur le thème : "Établir la feuille de route pour une aviation africaine durable ". Cela permettra de mieux préparer les parties prenantes à poursuivre la reconstruction de l'aviation africaine afin de rendre l'écosystème du voyage plus résilient et plus viable. L'Assemblée est donc un forum essentiel pour nous permettre de créer l'environnement favorable nécessaire à la prospérité du transport aérien et à sa contribution au développement du continent ", a déclaré M. Berthé lors de la conférence de presse pendant sa visite à Dakar.

Le directeur général d'Air Sénégal, Alioune Badara Fall, a au nom du Président de la République du Sénégal et du Ministre du Tourisme et du Transport aérien, remercié l'Afraa d'avoir choisi le Sénégal pour accueillir sa 54ème Assemblée générale.

La 54ème Assemblée générale de l'Afraa réunira les présidents et directeurs généraux des compagnies aériennes africaines, de l'Oaci, de l'Iata, de l'Afcac, des autorités de l'aviation civile, des sociétés aéroportuaires, des fournisseurs de services de navigation aérienne ainsi que des fabricants d'avions et de moteurs, des fournisseurs de composants et de nombreux autres prestataires de services.