Guinée: Ouverture officielle de la plateforme d'orientation des bacheliers Gupol session 2022

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation informe l'ensemble des bacheliers de la session 2022 ainsi que ceux non orientés des sessions 2020 et 2021, que la plateforme d'orientation en ligne GUPOL a été lancée ce mercredi 07 septembre 2022 à 00H.

Durant dix (10) jours, les bacheliers ont la possibilité de formuler quinze (15) choix de programmes pour être orienté dans une de nos Institutions d'Enseignement Supérieur. Ces opérations se poursuivront jusqu'au samedi 17 septembre 2022 à minuit sur le site de GUPOL www.mesrsgupol.org.

Contrairement aux années précédentes, le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation informe les parents d'élèves et les bacheliers que des clubs GUPOL ont été installés dans les sept (7) capitales régionales de la Guinée, en plus du centre d'appel de Conakry, dans le but de répondre à toutes les préoccupations des usagers pendant la procédure d'orientation.

Par ailleurs, au nom du Gouvernement guinéen, le Ministère félicite l'ensemble des admis au Baccalauréat et réitère son engagement à accompagner les bacheliers tout au long du processus pour une orientation réussie.

Rendez-vous sur le site www.mesrsgupol.org du 07 septembre 2022 au 17 septembre 2022.

Bonne chance à tous les bacheliers.