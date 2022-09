Congo-Kinshasa: Pour les enfants autistes et autres souffrants de trisomie/Année scolaire 2022-2023 - Le complexe scolaire les amis de Daniel ouvre ses portes

Le complexe scolaire les amis de Daniel, école d'enseignement spécial pour enfants vivant avec Autisme, trisomie 21, TDAH, difficultés d'apprentissage et autres, a rouvert ses portes lundi 5 septembre 2022, conformément à la décision du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, fixant à cette date, la rentrée effective des cours sur toute l'étendue du territoire national.

Crée depuis 2014, le complexe scolaire les amis de Daniel s'est spécialisé sur quatre domaines importants, pour l'apprentissage des enfants ayant des difficultés hormonales et mentales. Cette école intervient dans les domaines ci-après : la psycho-Educative, la Neurologie, la Kinésie thérapeutique, la Neuroplégie attrique dans le but de développer les compétences de l'enfant dans les domaines de la communication interactive, la socialisation comportementale, la cognition, l'Autonomie etc.

A en croire Nadine Wauters Nzambo, promotrice de ladite école, la rentrée scolaire de cette année est largement différente par rapport aux années précédentes, qui ont connu des chocs causés par la pandémie. Elle demande de l'aide pour renforcer les outils pédagogiques de l'établissement, mais aussi l'aide financier pour d'autres besoins qui s'imposent.

Selon la directrice, la condition d'admission dans son école reste le test, qui se passe de différentes manières : test psychologique ; ici on cherche à savoir si l'âge mental correspond à l'âge physique de l'enfant pour l'orienter dans la promotion qui lui convient. Le but ici, c'est que demain l'enfant puisse être autonome et considéré dans la vie sociale.

Il y a lieu de noter que le collège les amis de Daniel se situe sur l'avenue des Ecuries au Quartier joli parc, commune de Ngaliema. Services organisés : consultations psychologiques, scolaire, Dyslexie, Dysorthographie, Dysgraphie, Dyscalculie, Dysphasie, Dyspraxie. Spécialisée sur 4 interventions : psycho-Educative, Neurologie, Kinési thérapeutique, Neuroplégie attriques dans le but de développer les compétences de l'enfant dans les domaines de communication, socialisation, comportement, cognition, Autonomie etc. Glody Mampuya