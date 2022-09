Congo-Brazzaville: Cinéma - Fermeture momentanée de CanalOlympia

Depuis le 6 septembre, la salle de cinéma CanalOlympia, dans le troisième arrondissement Poto-Poto, a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre. Une annonce qui laisse perplexes les Brazzavillois, amoureux du septième art.

" Nous vous informons que votre salle de cinéma CanalOlympia sera fermée à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée ", a annoncé, le 6 septembre, l'équipe CanalOlympia via un post sur Facebook. Un communiqué qui fait suite à un premier signalant un problème technique rencontré le 3 septembre et annulant ainsi les séances de projection dudit jour. Croyant que ce fut un problème technique passager qui devrait se résoudre le plutôt possible, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Selon une source concordante, le problème technique signalé le 3 septembre est avéré et sa résolution pourrait s'étendre durant quelques jours ; d'où l'obligation de suspendre momentanément la diffusion des films. Ce, jusqu'à la réouverture de la salle qui pourrait avoir lieu d'ici peu, soit peut-être dans une semaine voire deux au maximum comme le souhaitent les cinéphiles.

La diffusion du communiqué imprécis de CanalOlympia Poto-Poto a donné lieu à une vague de spéculations sur la toile. Pour certains internautes, s'il s'agit bel et bien d'un problème technique, " pourquoi la structure n'a-t-elle pas fait un communiqué dans ce sens en précisant le mobile de la fermeture, tel que ce fut le cas récemment en août dernier lorsqu'elle réalisait sa maintenance annuelle ou encore en mars 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 ? ". Et pour d'autres, il s'agirait d'un problème autre que celui technique ; notamment une irrégularité dans le paiement des taxes ou encore une baisse des recettes de ladite structure. Dans tous les cas, les Brazzavillois se sentiraient plus apaisés et éclairés en sachant la vraie cause de cette fermeture et quand pourra intervenir exactement l'ouverture. Ce, afin de renouer avec leurs habitudes cinématographiques.

Construit par le groupe français Bolloré et inauguré en avril 2019, CanalOlympia Poto-Poto est, à ce jour, la seule salle de cinéma qui permet aux habitants de Brazzaville de suivre régulièrement une panoplie de films africains, américains, européens. Des blockbusters aux films d'actions, d'horreur, de la comédie, du drame, en passant par des films familiaux ou encore des films d'animation à des tarifs abordables. CanalOlympia Poto-Poto dispose de trois cents places et propose, du mardi au dimanche, environ vingt séances hebdomadaires de films.