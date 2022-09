Congo-Brazzaville: Service public - Les cadres du ministère du Contrôle d'Etat dotés de nouvelles connaissances

L'atelier de renforcement des capacités des cadres du ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, organisé les 2 et 3 septembre à Brazzaville, a permis de transmettre aux directeurs centraux, départementaux et chefs de service nouvellement nommés des connaissances sur le cadre stratégique et les missions du ministère avant leur prise de fonctions.

Axée sur l'organisation et le fonctionnement de ce nouveau ministère, cette formation a été placée sur le thème " Le contrôle d'Etat, la qualité du service public et la lutte contre les antivaleurs : trois outils au service de la performance de l'action publique ".

Selon les organisateurs, au regard des attentes du gouvernement et de la population, il était nécessaire d'harmoniser le modus operandi dans l'accomplissement des missions assignées aux nouveaux promus.

Le directeur de cabinet du ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, Simplice Mounianga, a rappelé que cet atelier visait, entre autres, à faire connaître aux participants la vision du ministre qui découle de celle du chef de l'Etat et leur expliquer les trois matières que comporte ce ministère. Spécifiquement, il s'agissait de: renforcer la maîtrise des textes directeurs régissant l'action du ministre; transmettre aux participants les attentes du ministre ; créer un esprit de cohésion entre les promus ainsi qu'avec les membres du cabinet.

" Au terme des travaux, je peux à juste titre affirmer que les objectifs assignés à ce présent atelier ont été largement atteints. Nous avons unanimement reconnu le mérite du présent atelier qui nous a permis de prendre conscience de l'intérêt que représentent les matières confiées à notre ministre. Je suis rassuré que nous disposons dès à présent des cadres aguerris pour nous permettre de parachever les chantiers en cours ", a déclaré le directeur de cabinet.

Promu récemment directeur audit et conformité à la direction générale du contrôle de l'Etat, Frey Imboua pense que ces deux jours de formation leur ont permis de retenir tous les points forts qui constituent l'ossature même du ministère. " Au sein de notre ministère, il y a une direction générale du contrôle d'Etat, de la qualité du service public et la lutte contre les antivaleurs. Ces trois maillons nous ont été présentés de façon à ce que nous aboutissions à la performance dans le service public telle que recherchée. Il faut reconnaître que le chantier est vaste, le ministre nous a promis qu'il mettra tout en œuvre de façon à ce que nous arrivons à finaliser ces missions dans les prérogatives qui sont les nôtres. Nous nous sentons maintenant prêts à accomplir et à accompagner le ministre dans ses tâches ", a-t-il laissé entendre.