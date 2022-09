Congo-Brazzaville: Education - Des efforts pour moderniser les structures d'alphabétisation

Les pouvoirs publics s'engagent à moderniser les structures et les contenus afin que l'alphabétisation réponde de manière significative aux besoins de la communauté éducative.

" La promotion d'une éducation de qualité passe aussi par la modernisation des infrastructures d'alphabétisation ", a fait savoir le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, dans la déclaration du gouvernement relative à la commémoration de la 56e Journée internationale de l'Alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année. " Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation " est, en effet, le thème de cette année.

Selon le ministre Jean-Luc Mouthou, les efforts se multiplient dans ce sens conformément au plan sectoriel de l'éducation. Ce, pour l'accès équitable aux programmes d'alphabétisation ; l'arrimage de l'alphabétisation à la formation professionnelle ; l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes, des curricula et de la gestion de ce sous-secteur. Il est aussi question de mutualiser les programmes d'alphabétisation avec ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le but étant d'améliorer les compétences professionnelles et compétences des enseignants, des maîtres artisans, des apprenants pour une meilleure adéquation des actions de formation avec les besoins du marché.

L'intégration des approches numériques dans le processus d'apprentissage en alphabétisation est également prévue. " La célébration de la 56e Journée internationale de l'Alphabétisation est une occasion supplémentaire d'explorer les facteurs permettant de concevoir une alphabétisation fondée sur la technologie inclusive et d'examiner les interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont les jeunes et les adultes non alphabétisés ont besoin ", a déclaré le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

La célébration de cette année sera donc ponctuée de réflexions, de discussions afin de trouver une nouvelle conception des pédagogies liées aux enseignements-apprentissages, sur l'analyse du rôle des éducateurs des systèmes de gouvernance ainsi que les mesures efficaces pour l'apprentissage pour atteindre l'Objectif de développement durable 4. Celui-ci souligne que l'alphabétisation fait partie intégrante de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie.

Dans son discours, le ministre Jean-Luc Mouthou a salué l'apport des opérateurs privés en alphabétisation, des confessions religieuses, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment l'Unesco, l'Unicef et la Banque mondiale.