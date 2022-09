Congo-Brazzaville: Incendie de l'avion d'ECAir - Les premiers résultats de l'enquête attendus avant le week-end

Des enquêteurs congolais et sud-africains sont mobilisés pour tenter d'élucider les causes de l'incendie survenu le 5 septembre à l'aéroport de Johannesburg (Afrique du Sud). Le rapport d'enquête devra déterminer le niveau du dégât sur l'aéronef de la compagnie aérienne congolaise et certainement situer les responsabilités.

Selon un communiqué de la compagnie aérienne congolaise, Equatorial Congo Airlines (ECAir), l'appareil endommagé par les flammes est de type B737-300, immatriculé TN-AJX, stationné à l'aéroport O.R Tambo de Johannesburg. En effet, deux aéronefs de la même compagnie sont stationnés en Afrique du Sud depuis plusieurs années officiellement pour des travaux de maintenance.

L'incendie a contraint les autorités sud-africaines à fermer une des pistes de l'aéroport O.R Tambo. Au même moment, une équipe d'incendie et de sauvetage a réussi à maîtriser les flammes. Deux avions non opérationnels, dont celui d'ECAir, ont été touchés, comme l'on peut le voir dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.

" L'incendie s'est déclaré à l'aéroport international O.R Tambo de Johannesburg en Afrique du Sud le lundi 5 septembre 2022. Un aéronef appartenant à ECAir, (... ), a été touché par les flammes et a subi des dommages matériels. Un rapport d'expert sera commandité dans les tout prochains jours pour déterminer l'étendue des dommages ", précise le même communiqué.

Les avions d'ECAir sont cloués au sol depuis le 10 octobre 2016, soit cinq ans après le lancement de la compagnie aérienne. Les quatre aéronefs d'ECAir sont stationnés, dont un à l'aéroport Maya-Maya de Brazzaville, un en Ethiopie et deux autres en Afrique du Sud. De multiples tentatives et annonces du gouvernement n'ont pas permis de faire redécoller les avions d'ECAir. L'Etat congolais a préconisé de coopérer avec de nouveaux partenaires, tel que l'investisseur sud-africain Allegiance capital, afin de pouvoir relancer la compagnie aérienne.

Lancée en août 2012, avec l'inauguration de son premier vol entre Paris et Brazzaville, la compagnie ECAir faisait la fierté nationale du pays en matière de transport aérien. En février 2014, la compagnie inaugurait une liaison entre Brazzaville et Dubaï. Mais, en raison de ses nombreuses dettes, elle a été contrainte en octobre 2016 de cesser ses activités par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar.