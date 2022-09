Ile Maurice: Pétition de Suren Dayal - Ashok Jugnauth et Atma Bumma comme "necessary parties"

Le candidat malheureux du Parti travailliste, Suren Dayal, peut désormais avoir recours au Privy Council après que la Cour suprême a rejeté sa pétition électorale. Les hommes de loi de Pravind Jugnauth, de Yogida Sawminaden et de Leela Devi Dookun-Luchoomun n'ont pas objecté à la demande du membre du PTr en cour lundi alors qu'il recherchait l'autorisation de la justice mauricienne pour se tourner vers la plus haute instance judiciaire britannique. Outre les trois élus, Suren Dayal a également mentionné plusieurs autres personnes dans son document légal. Parmi celles-ci, ces deux anciens colistiers, Ashok Jugnauth et Atma Bumma. Pour quelle raison a-t-il cité ces deux candidats battus ?

Les hommes de loi de Suren Dayal, Mes Hiren Jankee et Robin Ramburn, Senior Counsels, expliquent que les deux hommes étaient parties prenantes quand leur client avait logé une pétition électorale et ils étaient également les colistiers de Suren Dayal. Tout jugement, disentils, les concerne. "On peut dire que les deux hommes sont des "necessary parties". Il y a deux écoles de pensées. L'une dit qu'il n'est pas nécessaire de citer Ashok Jugnauth et Atma Bumma dans l'affaire et l'autre affirme le contraire.

Nous avons donc décidé de les mentionner dans le document", explique Me Robin Ramburn SC. Le représentant légal d'Ashok Jugnauth a fait savoir à la cour lundi que son client se soumettra au jugement. Pour sa part, Atma Bumma était absent. La cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul, a ordonné à un huissier de lui servir la motion de Suren Dayal et il devra être présent en cour lundi. Nous avons appris que le conseil légal d'Atma Bumma a laissé comprendre que tout comme Ashok Jugnauth, il se soumettra à la décision de la cour.

D'ailleurs, nous avons sollicité Atma Bumma qui confirme sa position. "Depuis le début de l'affaire, j'avais pris une position devant la cour. J'avais fait comprendre que je vais "abide" à la décision des juges. D'ailleurs, toute l'île Maurice sait que je soutiens désormais le Premier ministre", dit-il. Atma Bumma a intégré le Mouvement socialiste militant en février dernier. Pour sa part, Ashok Jugnauth n'a pas été en mesure de nous parler.