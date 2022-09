Cote d'Ivoire: Education nationale- Abidjan, capitale de l'alphabétisation durant deux jours

L’édition 2022 de la Journée internationale de l’Alphabétisation se tiendra du 8 au 9 septembre 2022 à Abidjan, en Côte d’Ivoire autour du thème : « Transformer les espaces d’apprentissage et d’Alphabétisation ».

Cette célébration, il faut le dire, est placée sous le parrainage de la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Selon des sources officielles, elle va enregistrer la présence d’environ 1 000 délégués du monde entier, des experts des questions éducatives, des personnalités des gouvernements des pays membres de l’Unesco.

La Côte d’Ivoire organise cet événement international dans un contexte où 771 millions de personnes analphabètes vivent dans le monde, dont la plupart sont des femmes.

Ces chiffres indiquent l'énorme tâche qui attend les gouvernements et les partenaires non seulement pour reconstruire en mieux, mais aussi pour faire un pas de géant vers la réalisation des Objectifs de développement durable, en veillant à ce que tous les jeunes et les adultes sachent lire, écrire et compter d'ici 2030.

La rencontre d’Abidjan vise in fine à sensibiliser davantage aux divers espaces d'apprentissage d'alphabétisation qui sont centrés sur les besoins des jeunes et des adultes. Ainsi que de mettre en évidence l’importance de l’alphabétisation pour les individus, communautés et sociétés. Car la lutte contre l'analphabétisme a pour but de donner accès à tous, à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité.

En Côte d’Ivoire, le taux d’analphabétisme général qui était de 51% en 2002 est tombée à 43,8% en 2015, pour se situer à 43,70% en 2019. A noter que la journée internationale de l’Alphabétisation a été proclamée par l’Unesco en 1965.

Bamba Moussa