Cote d'Ivoire: Revalorisation salariale des fonctionnaires-La Plateforme nationale explique les mesures à sa base

Théodore Gnagna Zadi, président de la Plateforme nationale a échangé avec la base de la Plateforme nationale le mercredi 7 septembre 2022, à l’auditorium de la cathédrale Saint Paul à Abidjan- Plateau. Le leader syndical a rendu compte des négociations entreprises avec le gouvernement et aux gains enregistrés à la suite des mesures prises par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Ladite plateforme a marqué sa reconnaissance au Chef de l’Etat ivoirien.

L’Assemblée générale de rentrée de la Plateforme nationale a connu un franc succès. Plusieurs responsables venus de toute la Côte d’Ivoire y ont pris part. Théodore Gnagna Zadi a d’emblée expliqué à ses camarades les contours des négociations qui ont aboutis aux mesures sociales prises par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara. « Nous avons obtenu huit mesures. Quatre mesures à caractère législatif de réformes administratives », relève l’Iroko de la Plateforme nationale. Notamment, la réforme du statut général de la Fonction publique, le comité consultatif de la fonction publique etc. Relativement aux mesures sociales prises par Alassane Ouattara, le leader syndical et ses camarades ont marqué leur satisfaction au terme de l’Assemblée générale. De ce fait, ils ont remercié le Président de la République pour les réponses satisfaisantes qu’il a apportées aux préoccupations des travailleurs, au premier Ministre et aux membres du gouvernement pour sa disponibilité et son implication dans tout le processus des négociations.

Autorisant la Plateforme nationale à prendre part à l’assemblée générale conjointe avec les autres organisations signataires et demandant par la même occasion aux fonctionnaires et agents de l’Etat de concéder une part sur la prime Ado afin d’aider au fonctionnement des organisations syndicales dans la poursuite de la lutte. La Plateforme nationale a par ailleurs proposé que la question de la reconnaissance du statut de Centrale de la structure soit traitée avec priorité. La Plateforme a en définitive recommandé au président de la Plateforme nationale d’entreprendre une large sensibilisation à travers une tournée nationale d’informations des Fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Légende photo : Théodore Gnagna Zadi, président de la Plateforme nationale lors des travaux ( Ph Bm)