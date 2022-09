Burkina Faso: Coopération Burkina-Arabie Saoudite - 50 tonnes de dattes offertes

Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade d'Arabie Saoudite au Burkina, Mohammad A. Aljohani, (milieu) a indiqué que ce don de dattes est un acte de solidarité envers les personnes vulnérables du Burkina.

Le royaume d'Arabie Saoudite, à travers le Centre du Roi Salman pour le Secours et les œuvres humanitaires, a offert 50 tonnes de dattes au profit des personnes vulnérables au Burkina.

Le Centre du Roi Salman pour le Secours et les œuvres humanitaires a réitéré sa tradition de soutien aux personnes vulnérables. L'organisation caritative saoudienne a fait don de 50 tonnes de dattes au ministère de et le ministre de la solidarité nationale et de l'action humanitaire.

Ces 50 tonnes de dattes vont renforcer le programme d'assistance du gouvernement de lutte contre l'insécurité alimentaire.

Aux dires du ministre, le soutien intervient à un moment idéal, à savoir la période de soudure et va permettre de soulager un tant soit peu les personnes vulnérables.

" Le gouvernement a lancé un programme d'assistance aux populations éprouvées par l'insécurité alimentaire. Ce geste va renforcer ce que nous sommes en train de faire sur le terrain au profit de ces populations vulnérables ", a déclaré le ministre en charge de la solidarité nationale.

Il a exprimé la reconnaissance du gouvernement aux autorités saoudiennes pour cet élan constant de solidarité à l'endroit du pays des Hommes intègres.

" C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime en recevant ce don. Nous souhaitons que cette coopération entre l'Arabie Saoudite et le Burkina se renforce davantage en toute fraternité pour le bien de nos deux peuples ", a indiqué Lazare Zoungrana.

Pour le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade d'Arabie Saoudite au Burkina, Mohammad A. Aljohani, ce geste vient magnifier de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays frères.

" L'Arabie Saoudite a l'habitude d'exprimer sa solidarité au Burkina Faso en toutes circonstances. Cette initiative s'inscrit dans cette dynamique de consolidation de nos liens d'amitié et de fraternité. L'Arabie Saoudite sera toujours aux côtés du peuple frère du Burkina ", a-t-il souligné.

Le Centre du Roi Salman pour le Secours et les œuvres humanitaires apporte régulièrement de l'aide alimentaire au Burkina Faso.