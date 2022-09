Cote d'Ivoire: La RCI émet et rachète des bons et obligations du trésor pour un montant respectif de 51,408 milliards et 64,089 milliards.

Les autorités ivoiriennes ont organisé en partenariat avec UMOA-Titres le mardi 6 septembre 2022 une opération simultanée d'émission d'obligations de relance du trésor (ORD) de durée 3, 5 et 7 ans et de rachat de bons assimilables du trésor (BAT) et d'obligations assimilables du trésor (OAT) pour un montant respectif 64,089 milliards de FCFA et 51,408 milliards de FCFA.

Concernant l'émission d'ORD, l'émetteur a mis en adjudication un montant de 62,089 milliards de FCFA. Il a reçu en retour 64,089 milliards de FCFA de soumissions. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 103,22%.

Le montant des soumissions retenues s'élève à 64,089 milliards de FCFA, soit le même montant que les soumissions.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré respectif de 5,52% pour les obligations de durée 3 ans, 5,63% pour celles de 5 ans et 5,77% pour celles ODR de 7 ans.

Le remboursement des titres émis se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 7 novembre 2025 pour ceux ayant une durée de 3 ans, au 7 novembre 2027 pour ceux de 5 ans et au 7 novembre 2029 pour ceux de 7 ans. Par contre, les intérêts sont payables annuellement sur la base du taux fixe de 5,20% pour les titres de 3 ans, 5,40% pour ceux de 5 ans et 5,60% pour ceux de 7 ans, et ce, dès la fin de la première année.

Concernant le rachat des BAT et des OAT, le trésor public ivoirien a alloué un montant de 51,408 milliards de FCFA.

Les BAT en question sont au nombre de quatre avec une durée résiduelle respective de 34jours, 48 jours ,76 jours et 83 jours.

Quant aux OAT, elles sont également quatre avec une durée résiduelle de 37 jours, 6 jours ,10 jours et 27 jours.

Le montant global des soumissions s'élève à 9,924 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 19,30%.

L'émetteur a retenu l'intégralité des soumissions des investisseurs, soit un taux d'absorption de 100%.

Concernant les OAT, le montant global des soumissions s'élève à 41,484 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 80,70%.

L'émetteur a retenu l'intégralité des soumissions des investisseurs. Ce qui donne un taux d'absorption de 100%.