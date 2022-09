Congo-Kinshasa: L'or produit en Ituri ne profite pas à la population

Une coalition des organisations de la société civile des provinces de l'Ituri et de Haut-Uélé rapporte que les ressources naturelles de ces deux provinces de la RDC ne profitent pas aux Congolais.

Cette dénonciation fait partie des conclusions d'une enquête menée au mois d'août dernier par cette coalition d'ONG.

Des conclusions rendues publiques cette semaine à Kinshasa. L'enquête porte sur le paradoxe entre l'exploitation minière artisanale de l'or, notamment, et le développement socioéconomique de l'Ituriet du Haut-Uélé.

"Il y a aussi des étrangers dont les chinois"

Ce rapport pointe du doigt, les groupes armés qui exploitent l'or et font perdre des millions des dollars américains à l'Etat congolais. Jimmy Munguriek est Coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile de l'Ituri et de Haut-Uélé et selon lui outre "ces groupes armés, il y a aussi des étrangers dont les chinois qui exploitent avec des engins très lourds, avec des machines robots. Selon les informations données par ceux qui travaillent avec les chinois, l'or produit quotidiennement peut atteindre 10 à 15 Kg".

A qui profite l'insécurité dans l'Est ?

La grande partie de l'exploitation minière dans l'Est de la RDC est faite dans l'informel. La société civile s'inquiète de l'activisme des groupes armés dans la région. Des groupes qui continuent à étendre et consolider leurs positions dans des zones d'exploitation minières, au vu et au su des autorités politico-administratives et militaires.

Le rapport fait également cas de la présence des militaires dans les sites miniers, une présence pourtant interdite par les lois congolaises, déplore Jimmy Munguriek. "Le gouvernement doit mener des enquêtes, s'il veut vraiment se dédouaner de cela, il doit commencer à mettre fin à la présence des groupes armés dans les sites miniers. Mais s'il ne veut pas le faire... nul ne va douter de dire qu'il y a quelques personnes au sein de l'Etat qui sont en complicité avec ces groupes armés" a-t-il expliqué à la DW.

La paix tarde

La société civile demande au gouvernement de prendre des mesures idoines pour la cessation effective de l'activisme des groupes armés dans des sites miniers.

Dans un rapport d'une commission parlementaire publié en février dernier sur l'exploitation minière, son président estimait que si la RDC veut mettre fin à la guerre dans l'Est, elle devrait commencer par contrôler son secteur minier.

Malgré toutes les tentatives de la DW, les autorités congolaises n'ont pas voulu réagir à ce sujet.