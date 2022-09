Soudan: Le pays participe à la réunion du conseil ministériel arabe

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères par intérim, l'ambassadeur Ali Al-Sadiq Ali, a participé à la réunion de la 158e session ordinaire du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères au siège de la Ligue des États arabes. La réunion a examiné les questions les plus importantes de la région arabe à la lumière des développements mondiaux actuels, y compris la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique pour les pays arabes, en plus des développements dans les questions arabes, dont la principale est la question palestinienne, et le renforcement des relations Action arabe et relations de coopération entre les pays arabes et les organisations régionales et internationales.

Le ministre des Affaires étrangères a rencontré Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue des États arabes, en marge de la réunion, et il a informé le secrétaire général de l'évolution du processus politique dans le pays dans le but de former un gouvernement civil. Il a également remercié le Secrétaire général pour les tweets qu'il a publiés concernant la solidarité de la Ligue arabe avec le Soudan face aux inondations et aux pluies torrentielles qui ont frappé certaines parties du pays.