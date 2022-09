Sud-Soudan: Al-Burhan rencontre l'envoyé de l'ONU au pays

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST), le Lit-Gén. Abdel-Fattah Al-Burhan, a salué les efforts des Nations Unies et son soutien pour parvenir à la paix et à la stabilité au Soudan et au Soudan du Sud. Cela s'est produit lorsqu'Al-Burhan a rencontré aujourd'hui dans son bureau l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan du Sud, Nicholas Haysom. Al-Burhan a réitéré la volonté du gouvernement de transition d'achever le processus de paix et de réaliser la transition démocratique au Soudan, en plus de travailler pour rapprocher les points de vue entre les parties, soutenir la période de transition au Soudan du Sud et la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé au Soudan du Sud. afin de parvenir à la paix et à la stabilité, soulignant que la graduation des forces conjointes à Juba est un pas sérieux vers la paix.

Le président du Conseil de souveraineté de transition a exprimé son espoir que les Nations unies soutiennent le processus de paix et l'accord revitalisé entre les parties au Soudan du Sud, notant que le Soudan continuera à soutenir l'accord afin de parvenir à la paix et à la stabilité au Soudan du Sud.

Pour sa part, Nicholas Haysom, dans un communiqué de presse à l'issue de la réunion, a salué les positions de soutien du Soudan pour le succès du processus de paix et de stabilité et la réalisation du développement durable au Soudan du Sud, en tant que garant de l'Accord de Juba revitalisé, soulignant que l'unification des forces et l'adoption d'une carte et d'un calendrier réguliers est un développement critique dans la phase de transition.

Il a apprécié les efforts du Soudan, en tant que président de la session actuelle de l'IGAD, pour soutenir l'accord du Soudan du Sud, faciliter le processus de dialogue et rapprocher les points de vue. Dans un communiqué de presse, l'ambassadeur Qariballah Khader, directeur du département du Soudan du Sud au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la réunion portait sur l'évolution de la situation au Soudan du Sud, notant que le président du Conseil de souveraineté a affirmé la pleine coopération du Soudan. pour soutenir la paix au Soudan du Sud.