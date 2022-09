Congo-Brazzaville: Fécofoot - La FIFA et la CAF saluent la réélection de Jean Guy Blaise Mayolas

La Fédération internationale de football association (Fifa) et la Confédération africaine de football (CAF) n'ont pas manqué de féliciter Jean Guy Blaise Mayolas pour sa réélection à la tête de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) pour un nouveau mandat de quatre ans.

Les deux structures partagent le même avis sur les efforts déployés par l'actuel président de la Fécofoot pour le développement du football, leur bien commun. " Je saisis cette occasion pour vous remercier pour tous vos efforts, votre travail et votre importante contribution au développement de notre sport et à la promotion de ses valeurs au Congo, en Afrique et dans le monde ", a écrit Gianni Infantino, président de la Fifa dans la lettre qu'il a adressée, le 6 septembre, à son homologue de la Fécofoot.

Pour ce nouveau mandat, la Fifa a assuré de son entière disponibilité à travailler avec la Fécofoot pour la croissance et la prospérité du football congoais dans les années à venir.

Patrice Motsepe, le président de la CAF, a lui aussi témoigné son soutien et celui de la CAF dans les efforts fournis par Jean Guy Blaise Mayolas pour la promotion du football au Congo. " Vous faites un excellent travail pour la promotion et le développement du football en République du Congo et je sais compter sur votre contribution à l'essor du football africain ", a-t-il souligné le 4 septembre.

Pour la CAF, cette réélection témoigne de la confiance des membres de votre fédération en votre leadership.