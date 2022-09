Sénégal: Vote du plus beau but de Ligue 1 en août - Krépin Diatta en lice

La LFP a dévoilé la sélection des buts en course pour l'élection de la plus belle réalisation du mois dernier. Et sans surprise, la volée de l'international sénégalais en fait partie.

Il avait frappé fort pour son retour dans l'élite ! Titularisé à l'occasion de la première journée de Ligue 1 sur le terrain de Strasbourg, Krépin Diatta a effectué un retour fracassant en championnat.

A la réception d'un corner dévié de la tête par Axel Disasi, l'international sénégalais ne s'est pas fait prier pour envoyer une magnifique volée dans le petit filet de Matz Sels, impuissant.

Une ouverture du score magnifique, qui va ainsi guider l'AS Monaco vers sa première victoire de la saison (succès 2-1), et lui faire décrocher au passage le titre de MVP du match. Pas étonnant donc de retrouver aujourd'hui ce bijou dans la sélection des buts en course pour l'élection de la plus belle réalisation du mois d'août.