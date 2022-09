Ile Maurice: Judiciaire - Des cours de formation dispensés aux aspirants juges

La cheffe juge, Bibi Rehana MunglyGulbul, n'est pas restée insensible aux doléances du Bar Council et des Seniors Counsels. Ces derniers avaient préconisé une formation continue pour les magistrats et les aspirants juges.

Une première session de formation pour aspirants juges a déjà eu lieu le samedi 3 septembre au siège de l'Institute of Judicial and Legal Studies (IJLS). Le premier conférencier était l'ex-chef juge Asraf Caunhye. Les autres conférenciers sont deux autres anciens chefs juges, Bernard Sik Yuen et Eddy Balancy, et l'ex-juge Ah Foon Chui Yew Cheong. Ces cours de formation dureront jusqu'en janvier 2023.

La Judicial and Legal Service Commission (JLSC) a déjà donné son aval pour que des cours de formation soient dispensés sous l'égide de l'IJLS pour des aspirants juges au niveau des présidents de la cour intermédiaire, côté criminel et civil de même que la cour industrielle. Sont concernés également, les officiers du bureau du Directeur des poursuites publiques et de l'Attorney General Office.

Ces cours de formation ont lieu selon l'article 19 de la Law Practioners Act. Cette loi permet à une personne qui souhaite être considérée pour une nomination comme juge, magistrat ou encore comme officier légal de suivre un cours qui sera approuvé par la JLSC.

Lorsqu'une personne a suivi une formation selon cette loi, l'IJLS doit remettre à la JLSC un rapport sur la présence et la performance de cette personne. Les cours qui seront dispensés sont la Constitutional Law, la Criminal Law Procedure, le code civil et le code du commerce, entre autres.

Un panel d'examinateurs, composé des professeurs anglais et français, fera ensuite une évaluation des résultats obtenus par les candidats afin d'assurer s'ils sont aptes à être nommés juges.