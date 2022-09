Ile Maurice: Pétrolier en détresse - L'Ocean pride 1 toujours entre Maurice et la Réunion

Les autorités mauriciennes sont sur le quivive. L'Ocean Pride 1, qui a été interdit d'entrer dans les eaux territoriales de Maurice, dérive toujours. Le Director Of Shipping a adressé un courriel aux responsables du pétrolier pour leur signifier la décision de Maurice. De plus, les certificats d'homologation du navire expirent aujourd'hui. Ainsi, le pétrolier n'aura plus l'autorisation de transporter des hydrocarbures. À hier après-midi, le navire dérivait toujours entre Maurice, à l'Ouest, et l'île de la Réunion, au Nord. Selon l'Automatic Identification System, le navire était toujours "not under command", c'est-à-dire qu'il ne répond pas aux commandes à cause d'une panne de moteur. Le pétrolier dérive lentement dans la Zone économique exclusive de l'île de la Réu- nion. Une avarie de moteur l'empêche de naviguer vers le port le plus proche.

Un navire ravitailleur avait quitté Port-Louis avec à son bord des pièces de re- change pour le pétrolier. Vu que ce dernier se déplace lentement, il ne représente pas de danger pour les deux îles pour l'instant.

L'Ocean Pride 1 a été aperçu à 5 miles nautiques de Maurice le vendredi 2 septembre. Le pétrolier se dirigeait alors vers la rade de Port-Louis pour faire le plein à partir d'un navire de ravitaillement.

Sauf qu'entre-temps, le pétrolier a connu des problèmes techniques et a été invité à rester dans la limite de 12 miles nautiques. Cela, en attendant des réparations. D'autant plus que le navire représente un danger écologique avec des tonnes d'hydrocarbure dans sa cale.

L'Ocean Pride 1 a quitté Caracas Bay avant de mettre le cap sur Maurice fin août. Le navire battant pavillon de la Sierra Leone a été construit en 1999. Il mesure 240 mètres de long et 42 mètres de large. Le pétrolier a un tonnage sous vide de 105 715 tonnes et peut transporter 56 693 tonnes de fioul. On ignore la quantité de carburant qu'il transporte sachant qu'il y a un risque environnemental.

La CROSS Sud océan Indien, soit l'autorité de surveillance maritime, suit le pétrolier depuis mardi soir. L'autorité pensait savoir que des travaux durant entre 12 heures et 18 heures seront nécessaires avant que le navire ne soit fonctionnel pour reprendre sa route.