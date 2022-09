Afrique: Approvisionnement en eau et irrigation - Protocole d'accord en cours entre Madagascar et l'Egypte

" Signer prochainement un protocole d'accord concernant la coopération dans le domaine d'approvisionnement en eau et de l'irrigation ", Madagascar et l'Egypte comptent le faire à la fin de la visite d'une délégation malgache en Egypte du 27 août au 2 septembre dernier. Une opportunité pour les représentants du gouvernement malgache dirigés par Fidianiavo Ravokatra, ministre des Eaux, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Soja Lahimaro, gouverneur de la région Androy ainsi que le gouverneur de la région Anosy, Jocelyn Raharimbola, d'échanger avec des hauts responsables du gouvernement egyptien et de recueillir des autorités hôtes, leurs expertises en matière de gestion des eaux et de l'irrigation.

Pour Pasqualina Di Sirio, Représentante et Directrice Pays du Programme Alimentaire à Madagascar " la visite a montré d'une manière concrète que l'Égypte possède de grandes expertises et des techniques très avancées dans la gestion de l'eau et de l'irrigation agricole ".

Aussi, " Madagascar pourra en profiter pour faire face aux défis climatiques qui sévissent dans le sud de Madagascar et pour mieux soutenir la sécurité alimentaire de sa population ". Il convient de noter que cette opportunité d'échange a été facilitée par le Programme Alimentaire Mondial dans le cadre de la coopération Sud-Sud et avec l'appui de l'ambassadeur de l'Egypte à Madagascar, Usama Saeed Mahmoud Khalil. " Le PAM est ravi d'avoir pu faciliter cet échange et réitère que la collaboration Sud-Sud est sine qua non dans la recherche de solutions adaptées et efficientes pour bâtir une résilience des populations face aux chocs climatiques ", conclut la représentante et Directrice du Programme Alimentaire à Madagascar.