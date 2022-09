Madagascar: Cantine scolaire - Des repas gratuits pour 30 000 élèves

Une solution pérenne à l'abandon scolaire: Pas moins de 30 000 élèves issus de 130 établissements scolaires dans les districts de Beloha et Tsihombe, dans la région Androy, bénéficieront de repas gratuits à partir du mois de novembre. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet " Mianatra " du ministère de l'Education nationale et Global Communities, premier projet de l'USDA (United States Department of agriculture) financé par McGovern-Dole International food for education and child nutrition program à Madagascar.

L'objectif est d'améliorer la qualité de l'éducation et de soutenir de façon durable le gouvernement malgache et les communautés dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition et de la santé scolaire. " Le projet va s'étaler sur cinq ans et sera déployé dans 17 communes de ces deux districts. Le choix de cette région n'est pas fortuit car elle est l'une des localités les plus affectées par la sécheresse dans le Sud ", selon le chef du projet " Mianatra ", Philippe Lemay. 64 177 élèves devraient en profiter jusqu'au terme de ce projet.

Activités:

Outre la cantine scolaire, ce projet couvre plusieurs domaines d'activités interdépendantes. Leurs enjeux relèvent des domaines de l'éducation, de la santé, de la nutrition et de l'alimentation. Celles-ci sont axées autour de six, dont, l'amélioration de la qualité de l'alphabétisation et l'attention des élèves, l'amélioration de la compréhension de l'importance de l'éducation, l'amélioration du taux de fréquentation des élèves et des pratiques en matière de santé, de nutrition et d'hygiène ainsi que la pérennisation des acquis.

Le projet renforcera aussi les systèmes et les structures pour soutenir l'approvisionnement local en produits nutritifs pour les repas scolaires. Il facilitera, entre autres, le développement de partenariat entre les écoles, les fournisseurs locaux, les groupes d'agriculteurs, les groupes d'épargne, les parents ainsi que d'autres membres concernés de la communauté.