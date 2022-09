Madagascar: INTH - Travaux de rénovation des infrastructures en cours

L'Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie (INTH) est en pleine rénovation. Cette école, rappelons-le, a bénéficié d'un financement octroyé par l'Agence Française de Développement (AFD) en juillet 2019 dans le but de mettre en œuvre un projet visant à moderniser son offre de formation. Les études techniques relatives à ce projet ont déjà été réalisées tandis que le bureau d'architecte a été recruté pour assurer la maîtrise d'œuvre du projet. En outre, des matériels et équipements pour la cuisine et la restauration ainsi que le bureau administratif sont déjà livrés.

Les responsables de l'INTH l'ont expliqué dans le cadre de la visite officielle du ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto et du ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Vavitsara Gabriella Rahantanirina, au sein de cet institut dernièrement. Ces membres du gouvernement sont venus constater de visu l'état d'avancement des travaux de modernisation des infrastructures de l'INTH dans ses locaux sis à Ampefiloha.

Manque de main-d'œuvre qualifiée:

En outre, l'entreprise se chargeant des travaux proprement dits et le bureau de contrôle seront recrutés incessamment pour pouvoir lancer les travaux de réhabilitation et de construction de ces infrastructures. Le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, a reconnu les efforts déployés par toutes les parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de modernisation de l'Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie qui est un établissement sous la tutelle de son département ministériel.

Il a également confirmé sa volonté d'appuyer cet institut afin de concrétiser ce projet de grande envergure. Il sollicite en même temps tous les établissements de formation comme l'INTH à développer des offres de formation en Tourisme, Hôtellerie et Restauration afin d'entamer la relance effective du secteur du tourisme après ces deux années de crise liées à la pandémie de Covid-19. En effet, force est de reconnaître que ce secteur pourvoyeur de devises et d'emplois, manque actuellement de main-d'œuvre qualifiée surtout aux métiers de base.