Afrique: Football - Barea - Les cadors restent incontournables

Sans trop de surprises. Le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis a officialisé la liste des joueurs retenus pour les journées FIFA du 19 au 27 septembre 2022. 10 des 23 joueurs sélectionnés par le technicien français pour le tournoi amical " Maroc capitale du football africain ", faisaient déjà partie des éléments de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 en Egypte. 12 sélections africaines prendront part à ce mini-tournoi organisé à Rabat et à Casablanca. Jérémy Morel, Thomas Fontaine et Carolus Andriamahitsinoro après avoir manqué les derniers regroupements font leur come-back au sein de la sélection.

Selon toujours le coach français, il y aura un amalgame d'anciens, de jeunes. Les cadors à l'image de Bapasy Razakanantenaina, Voavy Paulin restent des joueurs incontournables. Dans le cadre de leur préparation en terre marocaine, ils disputeront deux matches amicaux. Ibrahim Amada et sa bande affronteront les Diables Rouges de la République du Congo le 24 septembre et contre les Guépards du Bénin le 27 septembre dans le cadre d'un tournoi international pour préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023.

Le latéral auxerrois Kenji Van Boto et Rémy Vita du FC Sittar font partie du sang neuf injecté dans la sélection. Seulement trois joueurs locaux ont été appelés par Dupuis, à savoir, le gardien, Nina Razakanirina Rakotoasimbola d'Elgeco Plus, le milieu, Olivier Randriantsiferana et l'attaquant, Fanomezantsoa Tsilavina " Drogba ".

Coach : Nicolas Dupuis

Gardiens de but:

-Nina Razakanirina - Elgeco PLUS

-Melvin Adrien - Teg Genève FC

-Mathyas Randriamamy - PSG

Défenseurs:

-Sylvio Ouassiero - F91 Dudelange

-Thomas Fontaine - UNFP

-Kenji Van Boto - AJ Auxerre

-Jeremy Morel (San club)

- Pascal Razakanantenaina - JS Saint Pierroise

-Mamy Gervais Randrianarisoa - USS Tamponnaise

-Remy Vita - Fortuna Sittard

Milieux:

-Marco Ilaimaharitra - Sporting Charleroi

-Olivier Randriatsiferana - Fosa Juniors

-Ibrahim Amada - Al Qadsiah Fc

-Rayan Raveloson - Aj Auxerre

-Hery Bastien - Galway Utd

-Zotsara Randriambololona - FC Balti

Attaquants:

-Tsilavina Fanomezantsoa - Fosa Juniors

-Loïc Lapoussin - Ru Saint Gilloise

-Carolus Andriamahitsinoro - Ohud Al Medina

-Paulin Voavy - Ghazl El Mahalla Sc

-Julio Donisa - Fc Arges Pitesti

- Alexandre Ramalingom - Cs Sedan Ardennes

-Dorian Bertrand - AS Nancy-Lorraine.