Madagascar: Basket - Championnat N1B - La GNBC cartonne à Fianarantsoa !

Trois matches et trois victoires, les joueuses de la Gendarmerie nationale basketball club sont en roue libre au championnat de Madagascar NIB dames, qui se déroule cette semaine à Fianarantsoa. La bande à Ronsia a enchaîné sa troisième victoire, hier, en s'imposant face à l'YBBC Boeny sur le score de 59 à 29. Les filles de la GNBC caracolent provisoirement en tête de la poule C. Elles ont écrasé leurs adversaires sur de larges scores. Pas plus tard qu'en début de semaine, elles ont défait la formation de Phoenix Vakinankaratra par 50 à 18, après avoir atomisé l'équipe du CRJS Atsinanana sur le score de 71 à 32 lors de la première journée. Les équipes d'Analamanga sont toutes passées sans encombre. Dans la poule D, Mb2all se trouve aussi à la première place du classement, tandis que l'équipe du Lucadro est leader de la poule A.

L'équipe de FFPRO Vakinankaratra se détache dans la poule B. Ce Championnat N1B est jumelé avec le sommet U20 garçons dans la ligue Haute Matsiatra. Vingt-cinq équipes réparties dans cinq poules disputent le titre. A l'issues des quatre journées, le Cospn Analamanga se distingue suivi par Fandrasa, club local, dans la poule A. Dream Team et ASCUT Atsinanana confirment leur hégémonie dans la poule E.

Le Mb2all et l'AMB-Hoops Betsiboka sont, respectivement, leaders de la poule C et B. En effet, les grandes équipes sont presque en bonne position. Par ailleurs, le championnat N1B hommes est en ébullition à Ambovombe, ligue Androy. L'AMBB, la seule représentante d'Analamanga a écarté SBBC Boeny, hier, sur le score étriqué de 45-44. La Génération 619 Menabe s'est imposée face au SBBF Alaotra Mangoro (79-57), tandis que MBC Atsinanana a surpris BC Somava Sava (80-65). OCB Atsimo-Andrefana a pris le dessus sur BCM Anosy (57-48), tandis que BCA Ihorombe a déclaré forfait face à ASB Itasy. La compétition se poursuit pour la phase finale ce jour.