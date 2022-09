Madagascar: RMDM - " Concertation nationale pour la stabilité politique "

" Notre priorité est de sauver le pays et de faire la refondation de la nation ", a indiqué les membres de la plateforme Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara (RMDM) dans un communiqué qu'ils ont publié hier afin de réitérer la nécessité d'organiser une concertation nationale avant la tenue de la prochaine présidentielle. Ils ont, en effet, exposé les différents points qu'il faudrait aborder lors de cet événement qui devrait constituer le socle d'un changement, fondation d'une nouvelle société. Toutefois, cette concertation est loin de faire l'unanimité, au niveau des tenants du pouvoir on ne le voit pas de bon œil et on craint ainsi l'intention de l'opposition de viser le partage de pouvoir. Ils la considèrent même comme une " concertation de l'opposition ".

Le Comité Mixte Technique (CMT) se propose d'organiser l'événement et à même déjà indiqué sa tenue vers la mi-septembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Ce sera l'occasion pour toutes les forces vives de la nation, les organisations de la société civile, les partis politiques ou encore les représentants de l'église, de se pencher pour l'avenir du pays. Des questions se posent néanmoins sur le financement de l'événement, la représentativité de ceux qui y participent ou encore les différents thématiques à aborder. Le CMT a, par ailleurs, indiqué que tout ce qui tourne autour de la prochaine élection -code électorale, liste électoral ou encore fonds de campagne- fera l'objet d'un débat de fond durant les journées de concertation nationale.

Election:

Pour la plateforme de l'opposition, cette concertation nationale semble incontournable afin de discuter du " redressement socio-économique d'urgence ", de l' " assainissement de la vie nationale ", de l'" instauration d'une sécurité intérieure efficace " et de la " mise en place d'une démocratie répondant au model de la société malgache ".

Sans se passer au débat profond au tour de ces différentes techniques les prochaines élections ne seront jamais inclusives et acceptées par tous. " Une fois cela fait, nous procéderons à l'élection, et celui qui sera élu sera respecté de tous et sera le chef suprême parce que c'est le vote du peuple et la stabilité politique sera respectée", a continué le communiqué du RMDM.

Même si le numéro 1 du RMDM n'exclut pas sa participation à la prochaine présidentielle, la plateforme exige pour la énième fois la nécessité de la concertation nationale pour assurer la sérénité du processus électorale afin d'éviter toute dérive avant et après la consultation. Une prise de position qui a, d'ailleurs, fait écho au Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) et à la Communauté internationale qui ont, chacune, déjà témoigné de la nécessité d'un vrai débat entre les différents acteurs avant la prochaine échéance électorale.