Madagascar: Circulation à Antananarivo - La CUA resserre la vis chez les taxi-be et les charrettes, la police " institutionnalise " les doubles voies

Des mesures prises concernant la circulation sont reformulées à titre de rappel par la municipalité. D'une part, les taxis-be, au cœur d'une note de rappel émanant de la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) sur les réglementations concernant les heures de service et le respect des circuits et terminus, et d'autre part, les automobilistes qui déposent des élèves aux abords des établissements scolaires. Les uns comme les autres ont droit à leur chapitre de rappel. Ainsi, les taxis-be sont tenus d'assurer le service jusqu'à 20h et ne peuvent en aucun cas abandonner les usagers à bord en cours de route.

Par ailleurs, ils sont tenus de respecter les arrêts intermédiaires, seuls endroits autorisés pour débarquer des passagers ou d'en accueillir à bord. Quant aux automobilistes qui déposent ou qui viennent chercher des élèves à l'école, tout stationnement leur est interdit. Les véhicules sont autorisés uniquement à déposer ou à faire monter les élèves à bord, pendant quelques instants. Pour stationner, ils doivent rejoindre les parkings destinés à cet effet. Quant aux charrettes à bras, la CUA de rappeler les heures de circulation, à savoir de 10h à midi et de 14h à 16h. Aucune charrette n'est ainsi autorisée à circuler en dehors de ces horaires indiqués.

Quelques mesures viennent également d'être " institutionnalisées " par la police nationale, concernant la circulation des véhicules dans certains points noirs comme Analamahitsy, Anosizato et Ampasika. Ainsi, la circulation à double voie est dorénavant adoptée sur l'axe d'Ampitatafika vers Anosizato à partir de 6h du matin et en sens inverse, d'Anosizato vers Ampitatafika à partir de 16h. Même mesure pour l'axe Itaosy passant par Ampasika : double voie à partir de 6h. Et enfin sur l'axe Analamahitsy vers le centre-ville à partir de 6h30 le matin, et Ambohitrarahaba-Analamahitsy (bassin) à partir de 16h30 afin de mieux gérer le grand rush de fin de journée.