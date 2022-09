Burkina Faso: Forum des jeunes de l'ONG Compassion international - L'insertion socioprofessionnelle et la paix au cœur de la IIe édition

L'ONG Compassion international organise du 6 au 8 septembre 2022 à Bobo-Dioulasso, la IIe édition du Forum national des jeunes autour du thème : " Engagement socioéconomique de la jeunesse pour un Burkina de paix ".

L'ouverture de cette manifestation, qui regroupe plus de 200 jeunes issus des Centres de développement des enfants et jeunes, (CDE/J) de l'ONG, a eu lieu le 6 septembre.

Le Forum national des jeunes des centres de développement pour enfants et jeunes (CDE/J) de Compassion international est à sa IIe édition. Regroupant plus de 200 jeunes venus des quatre coins du pays, il est organisé par l'ONG en collaboration avec l'association des anciens bénéficiaires des CDE/J et des églises partenaires. Le thème de cette présente édition est : " Engagement socioéconomique de la jeunesse pour un Burkina de paix ". A l'ouverture des travaux, le 6 septembre 2022, le directeur national de Compassion international, Issiaka Tiemtoré, a relevé que le forum est une tribune qui va permettre aux jeunes de fraterniser et de fédérer leurs intelligences pour l'éclosion de microprojets.

Pour le représentant des Eglises et missions évangéliques, pasteur Kalifa Bihoun, le forum des jeunes est un cadre de partage et d'échanges et a pour but de contribuer à rendre plus efficaces les actions de développement en faveur des jeunes pour de meilleurs résultats. Il se veut, selon lui, une aubaine pour équiper et mieux outiller les jeunes pour plus d'efficience sur le terrain de la réalité quotidienne. Pour cela, a-t-il dit, des sous-thèmes comme l'insertion professionnelle des jeunes, la crainte de Dieu et la dépression leur seront enseignés.

Des conseils aux jeunes

Le parrain de cette édition, Adama Traoré, par ailleurs directeur régional en charge de la jeunesse des Hauts-Bassins, a souligné que le forum est une occasion pour réfléchir ensemble à l'investissement dans la vie des jeunes en vue de leur offrir plus d'opportunités pour l'employabilité et une contribution qualitative dans leurs communautés respectives. " Ces jeunes participants auront de la connaissance qui les aidera à préparer non seulement un futur radieux, mais aussi à contribuer efficacement pour un Burkina Faso de paix ", dira le parrain.

Aux participants, M. Traoré a signifié que le forum a pour but de susciter en eux le goût de l'entrepreneuriat, de les aider à faire un choix convenable des filières et à avoir une bonne relation avec le Seigneur. Il leur a prodigué de nombreux conseils et les a encouragés à mettre un accent particulier sur l'auto-emploi qui constitue une alternative face aux défis de l'employabilité.

Adama Traoré a aussi exhorté les participants à avoir une mentalité de développement, à fuir toute inactivité, à créer et à développer des projets porteurs. Pour le patron du forum, le révérend pasteur Samuel Yaldia, cette manifestation participe à la formation des jeunes pour la construction d'une paix durable au Burkina Faso dans un contexte où la problématique de l'emploi des jeunes constitue une préoccupation majeure, malgré les efforts consentis par les autorités.

" Je fonde l'espoir que le présent forum répondra aux attentes de nos jeunes et qu'il permettra d'enclencher une nouvelle dynamique pour l'engagement socio-économique de la jeunesse pour un Burkina de paix ", a souhaité le pasteur Yaldia. Compassion international est une ONG créée en 1982 avec pour but de sortir de la pauvreté, les enfants et les jeunes les plus défavorisés.