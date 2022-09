Sénégal: Tournée de la Coupe du Monde au Grand Théâtre - Exposition public du trophée au Grand Théâtre

Dans le cadre de sa tournée internationale, le trophée de la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar 2022, est arrivé à Dakar hier, mardi 6 septembre à l'Aéroport international Blaise Diagne.

Accompagné de David Trezeguet, devenu ambassadeur de la FIFA, le trophée sera exposé au public, ce mercredi, au Grand Théâtre national, suite à sa présentation au président Macky Sall, seul habilite a le toucher.

Le trophée de la Coupe du monde débarque au Sénégal pour la deuxième fois d'affilee. Il est arrivé à Dakar hier, mardi 6 septembre, dans le cadre de sa tournée internationale. La cérémonie d'accueil a eu lieu à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), en présence de la Légende FIFA, David Trézeguet. Après sa présentation au chef de l'État au Palais de la République, il sera exposé à l'intention du public, ce mercredi dans l'après-midi, au Grand Théâtre national.

Présent à la cérémonie d'accueil du trophée, le ministre des Sports, Matar Bâ, a déclaré que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a déjà "gagné son premier match de mobilisation et d'ambiance ". Il a appelé à poursuivre dans cette dynamique à l'exposition du trophée ce soir au Grand Théâtre national.

Il a rappelé que le trophée de la Coupe du monde va retrouver celui de la Coupe d'Afrique au Sénégal. Ce qui, selon lui, est un "fait inédit" pour le pays.

"Garder le trophée de la Coupe du monde"

Classés 1ère équipe africaine et 18e mondiale, le ministre des Sport estime que les poulains d'Aliou Cissé doivent "garder le trophée de la Coupe du monde". "Nous avons de bons joueurs et un État qui investit, vous êtes une Fédération qui maîtrise toutes les compétitions internationales auxquelles le Sénégal est en train de participer", a souligné Matar Bâ, qui s'adressait au président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor.

"Nous avons un peuple qui sait supporter et qui est généreux. Nous avons vécu ces moments pendant la Coupe d'Afrique. Nous allons réitérer cette solidarité et mobilisation autour de notre équipe nationale. Et je suis sûr qu'au mois de décembre, le Sénégal rentrera encore dans l'histoire du football mondial", a-t-il optimisé.

Trézeguet souhaite une finale Sénégal-France

Devenu ambassadeur de la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde, David Trezeguet souhaite une finale entre le Sénégal et la France. Il estime que Sadio Mané et ses coéquipiers ont les atouts pour remporter la prochaine Coupe du monde prévue du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. "Je pense que le Sénégal, après cette coupe d'Afrique, elle a toutes les possibilités de devenir protagonistes ", a soutenu l'ancien champion du monde français. " Les Lions ont toutes les qualités pour aller jusqu'au bout pour leur premier match contre les Pays-Bas". "Mais pourquoi pas France/Sénégal en finale ?", s'est-il interrogé dans la foulée. Le champion du monde en 1998 a également reconnu que le match Sénégal/France du mondial 2002, organisé en Corée du Sud et au Japon, a été "difficile".