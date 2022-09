Congo-Brazzaville: Disparition - Isaac Ibouanga s'en est allé

L'ancien ministre d'État de la première République du Congo, Isaac Ibouanga, est décédé le 3 septembre à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, à l'âge de 87 ans.

Né en 1935 à Mossendjo, dans le département du Niari, Isaac Ibouanga était la dernière personnalité encore en vie ayant figuré dans le gouvernement du président Fulbert Youlou, à l'indépendance du Congo. Issu de la première promotion de l'École des instituteurs de Mbounda, à Dolisie, Isaac Ibouanga a servi comme enseignant dans les écoles de son département natal, avant qu'il ne soit nommé ministre d'État à vingt-cinq ans, en 1959.

" Isaac Ibouanga est le dernier serviteur en vie du gouvernement de la première République du Congo. C'était le plus jeune ministre de son temps et même jusqu'aujourd'hui, à moins que ma mémoire me trahisse. Nous avons décidé de lui faire cet honneur de son vivant au lieu d'attendre les oraisons funèbres quand il sera mort ", témoignait Hébert Kakoula Kadi, alors président de l'Association des anciens ministres du Congo lors d'une soirée dansante organisée le 23 mai 2015 à Brazzaville à l'occasion des 80 ans d'âge d'Isaac Ibouanga.

Elu député en 1959 sur la liste de l'Union démocratique de défense des intérêts africains (UDDIA), Isaac Ibouanga fut plusieurs fois ministre. Il a, entre autres, occupé les portefeuilles de ministre de l'Information ; ministre de la Production industrielle, des Mines et Télécommunications, chargé de l'Aviation civile et commerciale. Isaac Ibouanga a également travaillé à la compagnie aérienne panafricaine Air Afrique, avant d'être nommé conseiller technique à la Chambre de commerce et d'industrie de Libreville, au Gabon.

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, l'a décoré le 28 novembre 2018, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la proclamation de la République, au grade de Grand officier dans l'ordre du mérite congolais.

Notons qu'Isaac Ibouanga vivait depuis plusieurs années à Dolisie où il a trouvé la mort le 3 septembre dernier.