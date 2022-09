Congo-Kinshasa: Processus de transition au Mali/Lomé - Christophe Lutundula partage l'expérience de la RDC

Lomé, Capitale du Togo, a accueilli mardi 6 septembre 2022, la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Cette importante réunion a connu la participation des représentants des gouvernements du Mali, du Togo, de certains États membres de l'Union africaine et d'autres Nations amies du Mali, ainsi que des institutions régionales et sous régionales telles que l'UA, la CEDEAO, la CENSAS, l'ONU, l'U.E, l'OIF, y compris des partenaires techniques financiers bi et multilatéraux du pays de Modibo Keita.

L'objectif principal était d'apporter un soutien politique, technique et financier au processus de transition au Mali afin de permettre un aboutissement réussi et un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le nouveau délai imparti. Il était aussi question de coordonner et d'harmoniser les initiatives et les différentes actions afin d'accompagner les efforts du gouvernement malien pour des solutions efficaces.

Sept orateurs ont pris la parole à l'ouverture des travaux. Tous ont exprimé leur solidarité et leur soutien à la réussite de la transition au mali et au retour de la paix. Les travaux ont été répartis en six sessions à savoir, la présentation sur l'évolution du processus de transition ; l'expression des besoins auprès des partenaires en appui au processus de transition au Mali, point des initiatives et appui à la transition par les membres GST-Mali puis l'adoption d'un communiqué final.

Le Vpm ministre en charge des affaires étrangères, a fait le déplacement de Lomé pour participer activement aux travaux. Christophe Lutundula Apala a donné l'expérience de la RDC. L'agenda 2030, ne peut être atteint que dans un environnement apaisé et avec des gouvernements représentants des peuples et non issus des coups de force. Et le Mali peut compter sur la solidarité internationale et régionale.