Congo-Kinshasa: Forum international des femmes africaines / Kinshasa - Les femmes montent au créneau pour dénoncer les violences sexuelles dont elles sont victimes

" Le développement personnel et les richesses communes base d'une économie africaine résiliente ". Tel est le thème majeur retenu dans le cadre des assises de la 2ème édition du Forum International des Femmes Africaines, FIFAF en sigle. Cet événement est organisé par un programme de l'Organisation non Gouvernementale dénommée " Eveil de la femme congolaise " qui prône non seulement sur l'autonomisation de la femme mais également vise à contribuer constamment à l'amélioration de la participation des femmes africaines dans tous les secteurs nationaux notamment dans la gestion de la chose publique.

Lancées lundi 05 septembre2022 dans la grande salle des spectacles de Palais du peuple, à Kinshasa, ces assises se poursuivront jusqu'à ce jour. Pour mardi 6 septembre, deuxième jour du colloque dont la charpente était constituée en 5 thématiques à savoir : " la bonne gouvernance, l'entrepreneuriat féminine, la gestion de conflit et le changement climatique. Les acticités se sont passées à toute convivialité et solidarité. Plusieurs femmes venues des différents coins d'Afrique se sont réunies pour réfléchir sur le leadership et les droits de la femme dans la société.

Se confiant aux chevaliers de la plume du quotidien La Prospérité, la pénaliste Munama Bossendjo a fait savoir que l'objectif de ce forum est de "rassembler les femmes leaders des différents pays d'Afrique et de la diaspora africaine en vue de partager leurs expériences et se renforcer en capacité pour assoir leur Leadership et leur participation aux instances de prise des décisions et de contribuer au développement socio-économique de l'Afrique".