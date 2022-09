Congo-Kinshasa: Vodacom Congo lance " Je suis cap ", un nouveau programme pour l'autonomisation de 500 femmes vivant avec handicap

Plusieurs personnes vivant avec handicap se sentent inutiles. Elles ont souvent du mal à intégrer la société, à se connecter au monde et à créer des activités génératrices de revenu. La Fondation Vodacom Congo, en collaboration avec ses partenaires, notamment la Société Visa et le Ministère des Personnes vivant avec Handicap et autres personnes vulnérables (PVH & APV), leur ont trouvé une solution. Ils estiment que tout être humain a le droit de bénéficier des avantages de la technologie numérique et d'avoir accès au financement pour son développement socio-économique.

C'est ainsi que dans le cadre de son vaste programme annuel, " 12 élans de cœur ", la Fondation Vodacom Congo a officiellement lancé la campagne " JE SUIS CAP " , un nouveau programme qui vise l'autonomisation et la réinsertion sociale de 500 femmes vivant avec handicap.

Pour la première phase de ce programme, ces 500 femmes vont recevoir une formation gratuite à l'éducation financière dispensée par M-pesa et Visa. Afin de les accompagner dans leurs projets d'entreprenariat au sein de leurs communautés respectives, elles vont recevoir au terme de la formation : un KIT M-pesa, un lot de 100 SIMs Vodacom, un smartphone, un point de vente équipé et un préfinancement à hauteur de 275$ pour intégrer le monde des affaires.

Par ailleurs, il sied de noter que les bénéficiaires de la première phase sont toutes de la province de Kinshasa. Le Ministère des PVH & APV a effectué cette première sélection dans toutes les communes en prenant en considération différents handicaps, tels que : le handicap moteur : concernant les personnes avec un handicap physique ; les personnes atteintes d'albinisme et les personnes atteintes d'un retard de croissance sévère : le nanisme.

Selon Mme Pamela Ilunga, Directrice Générale Adjointe de Vodacom Congo, le programme "JE SUIS CAP" est l'une des initiatives phares du pilier inclusion de la Fondation Vodacom. Par ce projet, nous visons l'insertion sociale et économique des femmes vivant avec handicap, dans le but de leur permettre de contribuer au bien-être de leurs proches, ainsi qu'au développement de leurs communautés. A travers ce partenariat avec la Société Visa et le Ministère des PVH & APV, nous matérialisons notre mission qui consiste à connecter tout le monde pour un meilleur futur. "

Pour sa part, Mme Sophie Kafuti, Directeur Pays Visa en RDC, la stratégie de Visa à travers cet engagement a pour priorité de promouvoir l'accompagnement des femmes dans toutes les économies où nous sommes présents. Notre objectif à travers cet engagement est de favoriser une croissance économique inclusive, équitable et durable par tous et pour tous. La femme en général et la Congolaise en particulier occupent une place importante dans l'économie du pays. Ainsi, il est donc essentiel de la soutenir et de l'accompagner au travers de cette initiative afin de développer une activité". Les personnes vivant avec handicap sont '100% capables' de briller et de faire briller notre société.