Congo-Kinshasa: Elections 2023 - La CIME apaisée par la CENI

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi s'est entretenu ce mercredi 7 septembre 2022, avec les membres de la Commission d'intégrité et médiation électorale (CIME), conduits par l'Evêque général Dodo Kamba.

Le Président de la CENI était accompagné du premier Vice-Président Bienvenu Ilanga Lembow et du deuxième Vice-président, Didi Manara Linga. La CIME était rassurée par la CENI quant à la tenue des joutes électorales dans le délai Constitutionnel.

Au sortir de cette rencontre, le chef de la délégation en a fait la restitution devant la presse. "Nous sommes presqu'à une année de la tenue des élections. En tant que représentant de la population, au compte de la société civile et des confessions religieuses, nous sommes venus savoir un peu plus et nous rassurer que les élections auront bel et bien lieu, compte tenu de tout ce qu'il y a comme bruits autour de ce qui se fait. Il était donc de notre devoir d'avoir des informations fiables émanant de la source", a indiqué l'évêque Dodo Kamba. Et de préciser : "Nous avons apprécié à sa juste valeur la clarté avec laquelle le Président Denis Kadima s'est exprimé et l'équipe qui l'accompagnait. Donc, nous sortons de cet échange éclairés et en sommes fort rassurés. "