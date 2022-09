Congo-Kinshasa: Politique moderne et bonne gouvernance / Kombolisation - Télévision - Un projet imminent pour la vulgarisation de cette philosophie fondatrice

Nicolas Machiavel doit aller dans les oubliettes selon que pour lui: " un parti politique n'a que trois objectifs : conquérir le pouvoir, le gérer et le conserver (par tous les moyens) le plus longtemps possible.

Telle est cette école des tyrans et des dictateurs qui ignore tout de l'éducation civique, morale et spirituelle pour fabriquer de bons citoyens capables de rebâtir l'humanité perverse et corrompue sur les ruines.

La culture des valeurs demeure l'impératif absolu pour réinventer les bons dirigeants élus par les bons citoyens.

A l'évidence, ce qui paraît comme le désintéressement de la population face à la politique, n'est que l'expression de la maturité de ceux qui veulent se déconnecter de la manipulation politicienne en faisant tomber les masques de l'ignorance qui les ont longtemps aveuglés.